Телеведущий Владимир Познер поделился мнением о том, что Россию могут отстранить от двух ближайших Олимпиад.

«Я понимаю, что не все вы – поклонники спорта, и поэтому вас, наверное, не очень волнуют результаты наших спортсменов на только что закончившемся чемпионате мира по легкой атлетике, где они завоевали шесть медалей: две золотые, три серебряные, одну бронзовую. Много ли это? Ну, это лучше, чем, скажем, в последние годы, но все познается в сравнении. Американцы завоевали 29 медалей, в том числе 14 золотых. Так что все относительно. Но, может быть, вас все-таки волнует то, что в очередной раз нашим спортсменам пришлось выступать без своего флага и без своего гимна.

Это все последствия антидопингового или, вернее сказать, допингового скандала, в результате которого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено своих прав и наши спортсмены были вынуждены выступать нейтронами, как их называли, на Олимпийских играх. Это вас волнует? Но вот Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) восстановило РУСАДА в своих правах, что было непросто, это было даже мучительно трудно, но все-таки это произошло. И было такое ощущение, что теперь как-то все начинается снова и все будет хорошо, худшее позади. Ан нет.

Недавно возникли серьезные вопросы к московской антидопинговой лаборатории, возникли подозрения, что она совершила манипуляции с переданными ею допинг-пробами. Если эти сомнения, эти подозрения подтвердятся, то, как говорит глава РУСАДА Юрий Ганус, наш спорт провалится в пропасть, мы можем быть отстранены от Олимпийских игр и будущих, то есть летних в Японии, и потом зимних в Китае. Это вас волнует? Все выяснится 9 октября. Вас волнует, что в случае подтверждения махинаций весь мир будет показывать пальцем на Россию и говорить, что мы обманщики и что верить нам невозможно? И это, конечно, будет касаться не только спорта. Это вас волнует? Вот меня это волнует – очень!» – написал Познер в инстаграме.

На прошлых Олимпийских играх в Пхёнчхане сборная России выступала под нейтральным флагом.

В медальном зачете спортсмены из России заняли 13-е место.

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