Глава РУСАДА Юрий Ганус предположил, какие санкции наложат на Россию по делу о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

«Когда ждать ответа от ВАДА? Возможно, 23–24 октября, когда комитет по соответствию должен сделать выводы по нашим ответам. Также планируется определенная встреча нашей спортивной власти с международными коллегами. Дальше комитет по соответствию должен выражать рекомендации для Исполкома ВАДА, который пройдет в Польше. Но первая официальная реакция будет 23–24 октября.

Какой ответ ожидаю? Понимаете, там слишком очевидные требования, с которыми сложно спорить. Даже Джонатан Тейлор сказал, что изменения в базе данных московской лаборатории были сделаны руками. И эти изменения затронули не один блок, а идут по всей базе. Все очень серьезно… И это объективная реальность, которую нужно принять.

Россия снова поедет на Олимпиаду под нейтральным флагом? Даже не знаю, как. Но то, что не под нашим, к сожалению, почти факт. Но не могу судить, в каком формате. Перед Пхенчханом была другая ситуация, другой режим несоответствия. Тогда не было последствий Кодекса, который вступил в действия в апреле 2018-го, и там довольно жесткие условия», – цитирует Гануса Sport24.

РУСАДА предоставило в ВАДА объяснения по списку заданных вопросов.

Если наличие махинаций подтвердится, Россия может пропустить две Олимпиады.

Россия может не поехать на Олимпиаду-2020. Ситуация хуже, чем перед Рио и Пхёнчханом

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