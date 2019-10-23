Паралимпийская чемпионка ОИ в Лондоне Марике Вервурт прибегла к эвтаназии.

Как сообщает Mirrror, Вервурт страдала от прогрессирующей тетраплегии (паралича конечностей). В последнее время у 40-летней бельгийки резко ухудшилось зрение и появились проблемы с приемом пищи.

«Я больше не хочу страдать. Все стало слишком тяжело, я все чаще впадаю в депрессию. Раньше у меня такого никогда не было, я стала много плакать. Мое тело кричит: «Мне слишком больно. Это финиш», – заявила Марике незадолго до смерти.

На Играх в Лондоне Вервурт завоевала золото и серебро в гонках на колясках. Четыре года спустя (на ОИ в Рио) Марике стала второй и третьей.

Эвтаназия официально разрешена в Бельгии с 2002 года.

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