ВАДА представит доклад по махинациям России с базой данных антидопинговой лаборатории к концу ноября

Всермирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассчитывает предоставить доклад по делу редактирования базы данных московской антидопинговой лаборатории к концу ноября 2019 года.

«ВАДА подтверждает получение дополнительных ответов от российских властей на список подробных и технических вопросов, включая поднятые нашим Департаментом разведки и расследований и независимыми судебными экспертами. Они касаются данных, полученных ВАДА из Московской лаборатории в январе 2019-го. Эти вопросы дают РУСАДА и министерству спорта возможность объяснить несоответствия в рамках решения ВАДА 17 сентября.

Сейчас ВАДА, Департамент разведки и расследований и независимые судебные эксперты оценивают ответы. В надлежащее время ответы передадут Комитету по соответствию, чтобы он принял решение о статусе РУСАДА.

Учитывая техническую природу и объем исследуемого материала, на этом этапе мы не можем установить фиксированный срок. Ожидается, что ВАДА представит доклад до конца ноября. В этом случае Исполком под руководством президента ВАДА Крейга Риди, чей срок полномочий истекает 31 декабря 2019-го, соберется как можно скорее, чтобы обсудить рекомендацию Комитета по соответствию», – говорится в заявлении на официальном сайте агентства.

РУСАДА лишь недавно восстановили в полномочиях после допингового скандала.

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