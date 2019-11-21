Депутат, бизнесмен, бомж. Где сейчас победители Сочи-2014 из России

Квизы

Почти шесть лет назад в Сочи прошли зимние Олимпийские игры: сначала они стали настоящей сенсацией, а затем переросли в кошмарный допинговый скандал, который не отпускает русский спорт до сих пор. На тех Играх атлеты из России выиграли 11 золотых медалей и по девять серебряных и бронзовых. Eurosport.ru предлагает угадать, как сложилась судьба спортсменов, которые добились высших результатов тех Игр.

Обладателями золотых медалей в составе сборной так же стали фигуристы Ксения Столбова, Федор Климов, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных, Никита Кацалапов; шорт-трекисты Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Руслан Захаров; биатлонисты Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин и лыжник Александр Легков.

Россия наградила медалистов бонусами на общую сумму 5,8 миллиона долларов.

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