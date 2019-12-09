Боец MMA Джефф Монсон и бывший боксер Рой Джонс не поддержали отстранение России от крупных соревнований на ближайшие четыре года.

«Нельзя заставлять спортсмена выбирать между тем, чтобы соревноваться или представлять свою страну. Это все, чем они живут, это их жизнь», – цитирует 48-летнего Монсона RT на русском.

«Если вы отстраняете всю сборную из-за ошибок нескольких спортсменов, это несправедливо по отношению к остальным. В некоторых дисциплинах запрещенные препараты вообще ничего не меняют. Так зачем же отстранять и их представителей тоже? Они же тут ни при чем. Хотите кого-то наказать – наказывайте виновных, тот вид спорта, в котором действительно были нарушения.

Не надо ломать жизни детей, которые просто следуют за своей мечтой, как когда-то было и со мной. Они мечтают выступать на Олимпиадах, на мировых первенствах, на других соревнованиях. Из-за любви к спорту и своей стране они просто хотят выходить на старт под своим флагом в надежде занять первое место и доказать, что их родина – одна из лучших. Нельзя их наказывать», – сказал 50-летний Джонс.

ВАДА прислушалось к рекомендациям комитета по соответствию и забанило Россию на четыре года – русские спортсмены не смогут выступать на ЧМ и ОИ под национальным флагом.

Американец Монсон имеет гражданство России и ЛНР.

ВАДА запретило России участвовать в крупных турнирах в ближайшие 4 года

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