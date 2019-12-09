Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал санкции в адрес России от исполкома ВАДА.

«Принято самое жесткое решение по отношению к России. Это ожидалось, но до последнего момента сохранялась надежда на какое-то смягчение. Не исключаю, что многие спортсмены сейчас будут менять спортивное гражданство, будут выступать на международных соревнованиях под флагом другой страны.

На уровне президента России необходимо предпринимать какие-то шаги по решению этой проблемы. Здесь возможна и реорганизация Министерства спорта. Необходимо провести тщательное расследование силами следственных органов, выявить виновных в этой ситуации. Не верится, что девочка-лаборант меняла пробы по своему решению. Или же что Родченков смог настолько напортачить, что мы несколько лет не можем с этим разобраться.

Не бывает дыма без огня. Мы, конечно, хотим думать, что здесь есть доля политики. Если бы не было причин, не было бы и следствий. Мы отчасти виноваты сами. Решение основано на наших ошибках», – цитирует Лебедева «Чемпионат».

В течение четырех лет российские спортсмены будут выступать на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Также Россия лишилась права проведения некоторых крупных международных турниров.

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