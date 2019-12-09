Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами прокомментировал решение ВАДА отстранить Россию от всех международных соревнований сроком на четыре года.

«То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму.

Думаю, те организации, которые отвечают за это [обжалование решения ВАДА], я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», – цитирует Медведева ТАСС.

Российские спортсмены в течение четырех лет не смогут выступать на ЧМ и ОИ под национальным флагом.

Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

Россию отстранили от спорта на 4 года. Что это означает и какие турниры пострадают

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