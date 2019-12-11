Олимпийцы из США планируют акции протеста в случае попадания на подиум с русскими спортсменами

Американские олимпийцы планируют устраивать в Токио-2020 акции протеста в случае завоевания спортсменами из России медалей.

По информации Daily Mail, ведущие спортсмены из США обсудили решение ВАДА по поводу России. Некоторые не будут подниматься на олимпийский подиум вместе со спортсменами из России, так как считают, что они не должны быть допущены на Игры даже в нейтральном статусе.

Подобное происходило на ЧМ-2019 по плаванию: австралиец Мэк Хортон не поднялся на подиум со скандальным китайцем Сунь Яном, и FINA пригрозила ему санкциями.

ВАДА на четыре года запретило России участие в крупных международных турнирах под национальным флагом.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

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