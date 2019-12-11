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Матвиенко: «Россия может проводить свои Олимпиады»
Может, но нужно ли это спортсменам?
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия могла бы проводить собственные Олимпийские игры, которые не попадали бы под юрисдикцию ВАДА.
«Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры», – цитирует 70-летнюю Матвиенко «Р-Спорт». Она добавила, что Россия имеет опыт проведения Олимпиад и других крупных турниров.
- В течение четырех лет российские спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх и чемпионатах мира под нейтральным флагом.
- Также ВАДА лишило Россию права проведения крупных международных турниров.
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