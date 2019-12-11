Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия могла бы проводить собственные Олимпийские игры, которые не попадали бы под юрисдикцию ВАДА.

«Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры», – цитирует 70-летнюю Матвиенко «Р-Спорт». Она добавила, что Россия имеет опыт проведения Олимпиад и других крупных турниров.

В течение четырех лет российские спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх и чемпионатах мира под нейтральным флагом.

Также ВАДА лишило Россию права проведения крупных международных турниров.

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