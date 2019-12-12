Идея альтернативных Олимпийских игр внедрилась в умы российских чиновников уже несколько лет назад – собственно, с начала допинговой эпопеи.

Новое отстранение породило очередной всплеск таких комментариев:

Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации РФ

«Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры.

Почему именно к России такое предвзятое отношение, ведь факты употребления отдельными спортсменами допинга есть и у других стран? Для обвинения в фактах допинга чуть ли не на государственном уровне нет таких оснований.

В чем причина этого? Желание убрать соперников, чтобы легче было завоевывать медали?»

Владимир Драчев, глава Союза биатлонистов России

«До Олимпиады еще долго. Три года. Мое решение мы обсудим. У нас уже было предложение от Валентины Ивановны Матвиенко провести альтернативные Олимпийские игры. В общем-то, поддерживаю. Надо задействовать наши объекты, которых очень много.

Владимир ДрачевOther Agency

С кем соревноваться? А какая разница? Если там мы вообще не будем бегать. Надо же бегать где-то».

Петр Толстой, вице-спикер Госдумы РФ

«Ехать никуда не надо. Надо организовывать свои соревнования, и надо создавать условия для того, чтобы эти четыре года не пропали даром для наших олимпийцев. И пока наша страна не займет жесткую позицию в этом вопросе, мне кажется, что понимания со стороны функционеров ВАДА не будет».

Елена Сутормина, глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей

«Пришло время создания альтернативных международных соревнований на базе стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР – Eurosport.ru) или ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – Eurosport.ru)».

Неожиданно поддержал идею альтернативных соревнований и легендарный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин:

«Если арбитраж не увенчается успехом, надо думать не о том, что произошло, а о том, что будет. Надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийским играм. На месте спортивных руководителей думал бы о том, как нам создать обстановку, которая в это трудное время поддержит наш спорт.

Вижу необходимость в проведении широкого форума с привлечением всех групп нашего общества, которые имеют отношение к спорту. Россия – спортивная держава, так что форум должен быть широким».

Россия устраивала турниры для спортсменов, не поехавших в Рио и Пхёнчхан

После того, как стало понятно, что российские легкоатлеты (кроме Дарьи Клишиной) не поедут на Олимпиаду в Бразилию, ВФЛА организовала для спортсменов турнир «Звезды-2016». В нем участвовали почти все топовые легкоатлеты, кроме Елены Исинбаевой (которая все равно присутствовала на открытии). Денежные вознаграждения получили победители и призеры, а также обладатели лучших результатов сезона в России. Один из трех сильнейших результатов турнира показал Иван Ухов в прыжках в высоту. Спустя три года его лишили золота Лондона-2012 и дисквалифицировали на четыре года.

Иван УховImago

Утешительный турнир организовали и для тех, кого не пригласили на зимние Игры в Пхёнчхан. Но на этот раз уровень внимания был куда серьезнее – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что победители и призеры альтернативных стартов получат такие же премии, как и медалисты Олимпиады. Это ни много ни мало четыре миллиона рублей для победителей, 2,5 миллиона – для серебряных призеров, 1,7 миллиона – для бронзовых.

Естественно, никаких иностранных спортсменов на этих стартах не было.

Самый успешный кейс альтернативных соревнований – Игры доброй воли

После бойкота капиталистическими странами Олимпиады-80 в Москве и ответа от соцлагеря, четырьмя годами позже в Лос-Анджелесе миллиардер Тед Тёрнер организовал самый успешный коммерческий мультиспортивный турнир в истории – Игры доброй воли.

Идея возникла у Тёрнера в 1984 году во время его визита в Москву. Магнат быстро смекнул, что в условиях взаимных бойкотов соревнование с участием всех лучших сорвет джекпот. И не прогадал. В июле 1986 года на первые Игры в Москву приехали три тысячи спортсменов из 79 стран, которые разыграли 182 комплекта медалей в 18 видах спорта и побили шесть мировых рекордов (в том числе Сергея Бубки и Владимира Сальникова). Советские спортсмены завоевали 118 золотых медалей (241 всего), у американцев – 42 золота (142 медали).

Владелец CNN Тед Тёрнер, Игры доброй воли-1986Getty Images

Игры было решено проводить каждые четыре года в середине олимпийских циклов в СССР и США, но окончание Холодной войны сильно ударило по концепту соревнования, завязанном во многом на политическом соперничестве. Ни одни из следующих пяти ИДВ (четырех летних и зимних в 2000 году) так и не дотянулись до уровня дебютных соревнований. Последний турнир прошел уже в Австралии, после чего проект окончательно свернули – на Игры-2005 не продали и половины билетов.

Почему альтернативные Игры сейчас – нереально?

Даже если представить, что в России найдется богатый человек, готовый проспонсировать альтернативную Олимпиаду, или эту функцию возьмет на себя государство – реинкарнация Игр доброй воли или любой подобных формат выглядят совершенной утопией.

На ИДВ существовал огромный запрос – спортсмены из двух ведущих держав к 1986 году уже 10 лет как не соревновались на Олимпиадах. Более того, московские Игры бойкотировали 65 стран, Лос-Анджелес-1984 – девять, включая СССР и ГДР (кстати, Советский Союз тогда тоже устроил альтернативные соревнования «Дружба-1984»).

Сейчас иностранным спортсменам нет ни единого резона ехать на непонятный по статусу турнир, когда существует полноценная Олимпиада. Да и найти промежуток в соревновательном сезоне под такие старты будет весьма сложно – Кубки мира, серии Гран-при, чемпионаты Европы и мира никто не отменит.

Игры доброй воли 1986Getty Images

Кстати, о статусе. Игры доброй воли официально признавались, как и мировые рекорды, поставленные на тех соревнованиях. Да и СССР тогда никто не отстранял – бойкот был добровольным. Как отреагируют МОК и международные федерации на соревнования, организованные уже второй раз подряд забаненной за допинг страной, можно только фантазировать.

Возможно, даже в таком статусе получится пригласить спортсменов из ближнего зарубежья, чтобы гордо отрапортавать по телевизору о международном статусе альтернативных Игр. Купиться на это могут только те, кто за спортом следит примерно никак, но ведь для них подобные турниры и делаются. Спортсмены – вне политики, и потемкинские деревни вместо Олимпиад даже под патриотическими лозунгами им нужны едва ли.

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