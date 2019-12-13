После отключения России от мирового спорта на четыре года самой популярной позицией местных консерваторов стал бойкот Олимпиады и проведение альтернативных Игр. Об этом громко заявил в эфире Первого канала вице-спикер Госдумы и прямой праправнук автора «Войны и мира» Петр Толстой, к подобному призывали и тренер по фигурному катанию Алексей Мишин с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Это старая песня: в апреле 2018-го Россия уже устраивала мультиспортивные старты для тех, кого ВАДА и МОК не пустили в Пхёнчхан, и выплатила победителям и призерам щедрые призовые – больше лидерских гонораров на Кубках мира. Но к этим соревнованиям в мире отнеслись, как к очередной спартакиаде «Дружба» – странной придумке странных угрюмых русских.

Кремль не первый раз столкнулся с проблемой, когда собственные топ-атлеты пропускали важные турниры. На стыке 70-х и 80-х сборные стран соцлагеря и союзники США долгие 12 лет не встречались на летних Олимпиадах – Штаты, Япония и ФРГ не приехали в Москву-80, СССР, Болгария и ГДР в ответ бойкотировали Лос-Анджелес-84.

Протесты во время зимних Олимпийских игр-1980 в Лейк-Плэсиде, призывающий к бойкоту Олимпиады-1980 в Москве из-за ввода войск в АфганистанGetty Images

За решение взялся создатель первого круглосуточного новостного телеканала CNN Тед Тёрнер. Миллиардер смотрел Олимпийские игры в ЭлЭй по телевизору и внезапно понял: «Почему я не могу создать собственную Олимпиаду, которая будет лучше нынешней?» К тому моменту он был медиакоролем – прибрал к рукам региональный и общенациональный телеканалы, заведовал CNN и CNN2, владел в Атланте бейсбольными «Брэйвс» и баскетбольными «Хоукс».

Тёрнер назвал новые соревнования Играми доброй воли, потому что видел их целью дружбу СССР и США. Но миллиардер и не скрывал коммерческий интерес: «Если это будет хорошо смотреться по ТВ и принесет прибыль моей медиаимперии, значит, так тому и быть».

Конечно, Тед сразу напоролся на бухтение чиновников Олимпийского комитета США, которым не понравился могущественный конкурент с влиянием на голубых экранах. У них была и финансовая причина не любить олигарха – Игры доброй воли начинались за 20 дней до старта Национального спортивного фестиваля в Хьюстоне, уже был договор о трансляциях с ESPN, и чиновники боялись, что спонсоры отнесут все рекламные бюджеты каналам Тёрнера.

Владелец CNN Тед Тёрнер, Игры доброй воли-1986Getty Images

Американские спортсмены были не против встречи с принципиальными соперниками из Страны Советов, а большинство и вовсе открыто говорило о нелюбви к решениям чиновников. «Устала быть политической пешкой – думаю, многие из нас [атлетов] так считают, – заявляла рекордсменка мира в прыжках в длину Кэрол Льюис. – Все только кричали и разглагольствовали о бойкотах, но единственными, кто пострадал от этого, были спортсмены. Они наносят удары в спину, а мы только хотим показывать лучшие результаты и участвовать в лучших турнирах. Они помахали перед нами Олимпиадой и не пустили нас туда».

Оставалось договориться с советской стороной. Правая рука Тёрнера, вице-президент CNN Роберт Вусслер был близким приятелем замглавы Гостелерадио Генриха Юшкявичюса. «Было важно, что Советам нравился Тёрнер, а Юшкявичюс понимал, что я не парень с улицы, продающий пустую бочку», – страстно говорил Вусслер. Спустя полгода переговоров, личных встреч и телеграмм, 6 августа 1985-го страны подписали договор о проведении двух Игр доброй воли – в Москве-1986 и Америке-1990. Важно, что контракт заключили через четыре месяца после речи Горбачева на пленуме ЦК о начале перестройки.

На соревнования требовался 81 миллион долларов. В равных долях – по 27 мультов каждый – их отстегнули Тед Тёрнер, Гостелерадио и Спорткомитет СССР. Еще $8 млн олигарх отдал советским властям. Но прибыль от рекламы они бы тоже делили на троих – маркетинговая служба Игр рассчитывала заработать 100 миллионов баксов. Первым спонсором стал Pepsi как ответ на поддержку Олимпиад от Coca-Cola. Но больше крупных партнеров на рекламные баннеры не завели, и в дальнейшем Игры были исключительно убыточными.

Баскетболист положил травмированную ногу на холодильник Pepsi, Игры доброй воли-1990Getty Images

За два месяца до стартового ивента в Москве бомбанула катастрофа в Чернобыле. И если в Советском Союзе ее замалчивали и принижали значимость для экологии, то до американцев информация дошла намного быстрее.

Жена рекордсмена мира в беге на 400 м с барьерами Эдвина Мозеса позвонила ему из Западного Берлина и сообщила об аварии на Чернобыльской АЭС. «Считаю, что в СССР защитят своих и не допустят, чтобы власти пили зараженную воду. Или их лидеры употребляют Evian?» – наивно и одновременно с опаской говорил Мозес. Вусслер, прилетевший в Москву в юбилейный 70-й раз, быстро разузнал, какая вода течет из кранов и заверил атлетов из США, что в случае чего всем раздадут бутилированную H2O.

В Москву прибыли 5000 спортсменов из 79 видов спорта. В советской столице по традиции Олимпиады-80 вывезли за черту города всех граждан без прописки, бомжей и проституток. Церемонию открытия провели в «Лужниках», в чаше стадиона им. Ленина снова зажгли огонь, а послами мира выступили самая популярная девочка СССР Катя Лычева и мама самой популярной девочки США Саманты Смит Джейн. При этом советская сторона забанила сборные Израиля и Южной Кореи из-за отсутствия дипломатических отношений с этими странами, так что мир в полной степени не удался.

Уровень соревнований поддерживали топ-атлеты конца 80-х. В частности, Сергей Бубка на Играх доброй воли установил шестой для себя мировой рекорд (всего за карьеру их будет 35) и прыгнул с шестом на 6,01 м. На 100-метровке четырехкратный олимпионик Карл Льюис даже не выбежал из 10 секунд, а канадец Бен Джонсон показал лучшее время планеты – 9,95 с (потом его, правда, отменят из-за найденного допинга). Необычайно популярный в Стране Советов Владимир Сальников забрал серебро и два золота в плавании.

Всего на Играх побили шесть мировых, восемь континентальных и 91 национальный рекорд – показатель высокого уровня спортсменов. Советский Союз уверенно выиграл в общекомандном зачете – 241 медаль, из которых 118 золотых. США стали вторыми, но разница напоминала универсиадовские масштабы – 142 награды и всего 42 высшей пробы.

Поразительно, но Игры доброй воли, организованные медиамагнатом, выглядели слабо именно с телевизионной точки зрения. Из-за разницы часовых поясов в прямом эфире показывали не более 30% соревнований, а рейтинг прайм-тайма первых пяти вечеров не превышал 2,2% (это очень мало).

Sports Illustrated натурально казнил канал WTBS Тёрнера за освещение. «Перед открытыми микрофонами стояли какие-то хихикающие люди, в студии падали тяжелые предметы, вопросы ведущих уходили в никуда и оставляли зрителей в замешательстве. Почему интервью проходят в обстановке, когда комментаторы не знают, о чем спрашивать у экспертов?» – писал телекритик SI.

Но несмотря на неудачу, следующие Игры доброй воли прошли в Сиэтле спустя четыре года. Здесь за дело взялся продюсер Боб Уолш, который превратил спортивный ивент в такое же поп-культурное событие, как и открытие Олимпиады. На церемонии старта американских Игр с речью выступали Арнольд Шварценеггер и группа «Парк Горького», в здании оперы Сиэтла труппа Большого театра поставила «Войну и мир», а московский цирк показал спектакль для местных детишек.

Но и это не помогло – после убытков в 26 млн долларов на первых Играх доброй воли Тёрнер в Сиэтле-90 потерял еще 44 миллиона. Из 3500 заявленных атлетов в Штаты прилетели 2300, а советских граждан селили в домах американских семей – крупнейший в истории культурный обмен между двумя сверхдержавами.

Тед Тёрнер продержался еще восемь лет, хотя было очевидно, что идея не взлетела, холодная война на время замерзла, а отношения наоборот потеплели. Он продал франшизу холдингу Time Warner в 1996-м и через два года отошел от дел. Новые владельцы придумали зимние Игры доброй воли, но после расширения географии ивента до Австралии быстренько свернули идею.

В 2009-м Тёрнер не отрекся от детища и заявил, что до сих пор считает крупные спортивные состязания средством для предотвращения мировых войн. «Пока Олимпиады существуют и их не бойкотируют, это практически невозможно. Потому что страны-участницы не захотят, чтобы война испортила их шансы», – с жаром уверял Тед.

Сейчас Игры доброй воли внезапно снова становятся актуальными. Потому что под триколором и звездно-полосатым флагом Россия и США не встретятся на ЧМ и ОИ минимум следующие четыре года, а Холодная война, похоже, вновь вернулась на повестку дня. Независимая спортивная площадка, которая возвращает спортсменам мечту, как 30 лет назад, в 2019-м была бы идеальной заменой угрозам ядерной расправы.

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