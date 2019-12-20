Всемирное антидопинговое агентство представило отчет о тестировании за 2018 год.

Согласно документу, Российское антидопинговое агентство за прошлые 12 месяцев собрало 8322 пробы, из которых только 1,4% дали положительный результат.

Это шестой результат по взятым допинг-образцам среди всех аккредитованных организаций. Больше – у Германии, Великобритании, Китая, США и Италии. При этом в топ-6 у России не самый высокий показатель найденных запрещенных веществах – у американского антидопингового агентства из 9958 проб крови и мочи препараты обнаружили в 1,5% тестов.

Немецкая сторона собрала больше всех тестов, и в 14963 образцах допинг нашли лишь в 0,3%.

Эксперты ВАДА отметили, что офицеры в 2018-м взяли на 6,9% больше образцов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также примерно 60% аккредитованных лабораторий показали рост при сборе материалов на анализ.

9 декабря 2019-го ВАДА на четыре года отстранило Россию от крупнейших международных стартов за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

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