11-летняя Хенд Заза из Сирии, которая выступает в настольном теннисе, квалифицировалась на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Как сообщает CNN, девушка, родившаяся в 2009 году, станет самым молодым участником грядущих Игр. «Поздравляем нашу чемпионку Хенд Зазу с поездкой в Токио», – говорится на странице Олимпийского комитета Сирии в фейсбуке.

Заза занимает 155-е место в мировом рейтинге спортсменок, занимающихся настольным теннисом.

Финал Олимпийских игр-2020 по настольному теннису среди женщин пройдет 30 июля.

Самый молодой медалист в истории Игр – греческий гимнаст Димитриос Лундрас. Он выиграл бронзу в командных соревнованиях в 1896 году – на первых ОИ в современной истории. На тот момент Лундрасу было 10 лет и 218 дней.

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