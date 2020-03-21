США и Япония разработали меры для защиты от русских хакеров во время Олимпиады в Токио

Японские компании в сотрудничестве со специалистами из США разработали дополнительные системы защиты для обеспечения кибербезопасности Олимпиады-2020 в Токио.

Об этом сообщает The Washington Post. Издание пишет, что во время церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане на трибунах оказалось много свободных мест. Многие зрители не смогли пройти по своим электронным билетам. Это случилось из-за вирусной программы, которая поразила систему оперативного штаба Игр. По мнению экспертов из США, за этой кибератакой стояли «хакеры из России». Однако официальных обвинений по этому поводу никто не выдвигал.

Глава отдела информационной безопасности Игр-2020 Акира Сака отметил, что им уже пришлось столкнуться со множеством хакерских атак. Во время лотереи 6,9 тыс билетов были получены по поддельным данным. Сейчас эти билеты аннулированы.

Олимпийские игры в Токио запланированы на 24 июля – 9 августа 2020 года.

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