Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что решение о датах проведения Олимпиады-2020 в Токио будет принято в ближайшие четыре недели.

На данный момент в мире обсуждается вариант, при котором Игры будут перенесены на следующий год из-за бушующей пандемии коронавируса. «МОК в партнерстве с организационным комитетом «Токио 2020», японскими властями и правительством Токио приступит к обсуждениям для завершения оценки быстрого развития ситуации в области здравоохранения во всем мире и ее влияния на Олимпийские игры, включая сценарий переноса.

МОК уверен, что завершит эти обсуждения в течение следующих четырех недель. Отмена Олимпийских игр 2020 года не решит ни одной из проблем и никому не поможет. Поэтому отмена не стоит на повестке дня», – говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте комитета.

В настоящий момент Игры в Токио планируется провести в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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