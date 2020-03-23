Решение о переносе Олимпийских игр-2020 в Токио уже принято. Об этом сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд.

«На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке Олимпиады было принято. Детали еще обговаривают, но Игры не начнутся 24 июля, насколько я знаю. Это будет происходить поэтапно. Мы отложим Олимпиаду и начнем разбираться со всеми последствиями», – цитирует Паунда USA Today.

Решение о переносе ОИ принято в связи с пандемией коронавируса.

Ранее по этой же причине футбольный чемпионат Европы был сдвинут с 2020 на 2021 год.

Губерниев: «Никакой Олимпиады в Токио не будет»

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