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Тест: назови всех русских чемпионов ОИ-2014 в Сочи
Квизы
Важные воспоминания шесть лет спустя.
Сочи в 2014-м подарили миру самую яркую Олимпиаду в истории. Нераскрывшееся кольцо и триумф российских спортсменов в общем зачете Игр – главные воспоминания того праздника.
Россия собрала 33 медали, 13 из которых были золотыми. Помнишь ли ты героев, для которых поднимался флаг и играл гимн? Назови 26 фамилий!
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