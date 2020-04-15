Тест: назови всех русских чемпионов ОИ-2014 в Сочи

Квизы

Сочи в 2014-м подарили миру самую яркую Олимпиаду в истории. Нераскрывшееся кольцо и триумф российских спортсменов в общем зачете Игр – главные воспоминания того праздника.

Россия собрала 33 медали, 13 из которых были золотыми. Помнишь ли ты героев, для которых поднимался флаг и играл гимн? Назови 26 фамилий!

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