Атлетов из СССР и ГДР подозревали в абортах ради побед. Секс и беременность – допинг, но без химии

Тот случай, когда это грех.

После Олимпиады в Мельбурне гимнастка Лариса Латынина захватила призовой подиум на 10 лет. Молодая звезда сборной СССР собирала золотые медали, будто крышечки от детского пюре, и на ЧМ-1958 в Москве прыгнула до абсолютной чемпионки мира. За два года спортсменка стала прототипом роботизированного Ивана Драго, если бы не один факт. Латынина провела турнир на четвертом месяце беременности, хотя могла навсегда лишиться детей.

«Я простудилась на сборах в Узбекистане, где проявила характер. Ребята играли в волейбол около горной речки, и иногда мяч падал в воду. Никто не хотел его доставать, потому что вода ледяная. Я говорила: «Какие же вы мужчины?» И прыгала за мячом», – вспоминала гимнастка. Самоотверженность и холодная вода положили Ларису в больницу с воспалением придатков.

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Лариса Латынина Фото: Eurosport

Обошлось без операции. Латынина вылечилась за два месяца благодаря профессору Александру Лурье, но через год снова обратилась к нему из-за похожего дискомфорта в животе. «Когда я пришла на обследование, он улыбнулся и сказал: «У меня были серьезные сомнения, сможешь ли ты иметь детей. Рад, что они не подтвердились. Поздравляю!» – сиял доктор, но гимнастка расплакалась.

Лариса испугалась, что пропустит чемпионат мира. Шокированный Лурье успокоил девушку и убедил в обратном. «У меня балерины в шесть месяцев танцуют. Ты крепкая, у тебя и мышцы тренированные, и брюшной пресс. Я расскажу, как себя вести, когда снизить нагрузку», – доктор сохранил золото для будущей чемпионки, но попросил никому не говорить о беременности.

В 50-е спортсменки не проходили диспансеризацию у гинеколога, поэтому врачи советской сборной даже не догадывались о ребенке. Латынина призналась только после вручения медалей и через несколько месяцев родила здоровую дочь. По ее словам, сборная СССР регулярно водила девушек к женскому врачу с тех пор.

Лариса Латынина Фото: Eurosport

Случай Латыниной получился фундаментальным, но не единственным. К 2016 году 17 будущих мам выступило на разных Олимпиадах, а появление новых беременных чемпионок заворожило ученых. В 80-е исследователи считали, что физические нагрузки оставляют плод без необходимого количества кислорода и питательных веществ – во время упражнений организм подпитывает только маму.

Норвежский профессор спортивных наук Кари Бё разбила ложные доводы: «Спортивные женщины очень эффективно распределяют кровь, так что нет оснований говорить о каком-то вреде для плода. Также очевидно, что плацента снабжается интенсивнее во время упражнений». В это время у беременных улучшается терморегуляция тела, а органы и ткани получают больше кислорода, чем обычно.

В любом случае, протекание каждой беременности индивидуально. Например, двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе Марина Логвиненко чуть не потеряла третье место на дебютных Играх в Сеуле. Она похудела на 13 килограммов и во время соревнованиях боролась с жутким токсикозом. Но здоровая беременная спортсменка всегда физиологически сильнее остальных соперниц.

Эффект усиливает гормон хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Он достигает максимального уровня на ранних порах, о чем рассказала эксперт лаборатории ИНВИТРО гинеколог Нона Овсепян: «ХГЧ обеспечивает нормальное течение беременности. Кроме основной функции, гормон способствует увеличению секреции женских и мужских стероидных гормонов. На малых сроках беременности происходит максимальный синтез ХГЧ, и одновременно повышается уровень тестостерона. Подобное можно сравнить с приемом анаболических стероидов, которые спортсмены используют как допинг».

Ученые до сих пор изучают пользу спорта для будущих мам, но пресса раскрутила теорию о договорной беременности ради побед на Олимпиадах. В 1994 году Sunday Times расследовала дело СССР. На Играх в Мельбурне и Токио от 10 до 26 советских спортсменок специально беременели до соревнования, а потом делали аборт.

Новость подогрел вброс от немецкого канала RTL, который взял интервью у олимпийской чемпионки Ольги Коваленко в прямом эфире. Журналист якобы позвонил гимнастке, которая выдала подготовку СССР к Олимпиаде. «Нас заставляли забеременеть от своих тренеров, а на 9-10 неделе, накануне крупных соревнований, мы должны были делать аборт. На этих сроках у женщины резко повышается уровень гормонов в организме, что стимулирует физическую силу и позволяет добиваться высоких результатов. Вот так мы и побеждали», – ошеломила Коваленко, но ненадолго.

Гимнастка заявила, что RTL выпустил фейковое интервью с двойником Коваленко. Во время передачи настоящая Ольга никак не могла выйти на связь – она находилась в круизе с другими олимпийскими чемпионами. К тому же немецкие журналисты неправильно ее представили: на момент звонка спортсменка носила фамилию Карасева. Она не подала в суд на немецкий канал, зато через три года автор «СПИД-Инфо» написал обличительную статью на основе разговора в RTL. Гимнастка оформила иск и выиграла у газеты 35 тысяч рублей.

Наравне с СССР западная пресса подозревала ГДР. Помимо других препаратов, которые немцы вкачивали в спортсменов, пресса писала о договорной беременности. В 1988 году на антидопинговой конференции вице-президент Международного олимпийского комитета Александр де Мерод подтвердил информацию. В качестве доказательства он привел швейцарского врача, который рассказывал ему о процедурах. Доктор Ристо Эркола развил мысль в интервью Sunday Mirror: «Когда появились допинг-тесты, беременность стала любимым способом выиграть конкуренцию».

Ближе всех к истине оказался адвокат Майкл Лехнер. Он курировал дела спортсменок из ГДР, которые пострадали из-за допинга. Его клиентка чемпионка мира по плаванию Мартина Готшальт пришла на заседание с сыном Даниэлем, у которого деформированы обе ноги. Во время оправданий ее бывшего тренера Лотара Кипке спортсменка не выдержала и закричала: «Тогда скажи это в лицо моему сыну!»

Лехнер опирался на досье Штази и утверждал, что немецкие врачи прописывали спортсменкам противозачаточные или аборты, так как знали о побочных эффектах допинга. Он подбирал аргументы для следующего заседания, но в итоге главных допинг-организаторов ГДР приговорили к 15 месяцам условно и эфемерному штрафу.

В 2015-м Eurosport взял интервью у русского гимнаста, где он анонимно признался: «Бывает, что беременеют специально, чтобы подгадать к соревнованиям – условно, за неделю. Идет выброс гормонов, тело становится сильнее, гимнастка дает результат, а потом делает аборт». Договорную беременность невозможно вычислить.

Для этого в сборную набирают молодых спортсменов из малообеспеченных семей, которые ради мечты и денег готовы на все. И как допинг используют не только беременность, но и секс. Руководители спят со спортсменками детского возраста перед соревнованиями, чтобы увеличить выработку мужских гормонов и работоспособность девушки.

Такое случилось в 2017-м в США, где врач Ларри Нассар склонял гимнасток к сексу с 13 лет. «Я всю жизнь мечтала выступить на Олимпиаде, но я прошла через ненужное и отвратительное. Ко мне приставал Ларри Нассар. Он всегда говорил, что я просто получаю необходимое лечение, к которому он прибегает более 30 лет. Это было и перед победным финалом в Лондоне, и перед тем, как я выиграла олимпийское серебро в прыжке», – поделилась Маккайла Марони. Врач отъехал на 40 лет в тюрьму, но искренне уверял, что лишь помогал девочкам.

Ларри Нассар Фото: Reuters

Тренеры, врачи и другие взрослые пользуются доверием детей, которым пообещали олимпийское золото. Жертва Нассара из документального фильма HBO сказала: «Всем кажется, что все очевидно. Но представьте себе маленькую девочку, у которой нет сексуального опыта. Ей часто повторяли, что это врач с Олимпийских игр и он ей будет помогать». А разве врач может посоветовать что-то плохое?

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