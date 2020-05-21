Олимпиаду в Токио могут отменить, если она не состоится в 2021 году

Пока Томас Бах надеется на июль-2021, но все очень сложно.

Летние Олимпийские игры 2020 года, перенесенные из-за пандемии коронавируса на более поздний срок, могут быть отменены, если не состоятся в 2021 году. На такую возможность намекнул глава МОК Томас Бах.

«Понимаю, что постоянно переносить соревнования и нанимать по несколько тысяч человек в оргкомитет Игр невозможно. Нельзя каждый год менять график международных федераций по всему миру – у спортсменов должна быть определенность.

Play Icon

Олимпийские игры В Японии проводили самолет в Грецию. Он летит в Афины за олимпийским огнем 18/03/2020 В 14:53

Мы должны быть готовы к разным сценариям, надеемся, что в июле следующего года Игры состоятся. Но могут потребоваться дополнительные меры для соблюдения безопасности – возможно, для спортсменов и других членов делегаций будет нужен карантин», – цитирует 66-летнего чиновника BBC.

Также на 2021 год был перенесен футбольный Евро-2020.

На 21 мая в мире зафиксировано почти 5 миллионов случаев заражения коронавирусом.

МОК и Япония согласились перенести Олимпиаду на 2021 год

Подписывайся на нас ВКонтакте

Сочи Россия потеряла первое место в медальном зачете Сочи-2014 после дисквалификации Устюгова 15/02/2020 В 12:01