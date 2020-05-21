Олимпиаду в Токио могут отменить, если она не состоится в 2021 году

Олимпиада-2020
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Пока Томас Бах надеется на июль-2021, но все очень сложно.
Летние Олимпийские игры 2020 года, перенесенные из-за пандемии коронавируса на более поздний срок, могут быть отменены, если не состоятся в 2021 году. На такую возможность намекнул глава МОК Томас Бах.
«Понимаю, что постоянно переносить соревнования и нанимать по несколько тысяч человек в оргкомитет Игр невозможно. Нельзя каждый год менять график международных федераций по всему миру – у спортсменов должна быть определенность.
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Мы должны быть готовы к разным сценариям, надеемся, что в июле следующего года Игры состоятся. Но могут потребоваться дополнительные меры для соблюдения безопасности – возможно, для спортсменов и других членов делегаций будет нужен карантин», – цитирует 66-летнего чиновника BBC.
- Также на 2021 год был перенесен футбольный Евро-2020.
- На 21 мая в мире зафиксировано почти 5 миллионов случаев заражения коронавирусом.
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