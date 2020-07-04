Василий ответил Дмитрию Чернышенко.

Известный журналист и бывший комментатор Василий Уткин прокомментировал высказывание вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Чернышенко об Олимпиаде-2014. 4 июля, в день 13-й годовщины завоевания Сочи права на проведение Игр, Чернышенко заявил, что Олимпиада в России стала лучшей в истории.

«Тут все неправда. Галимейшая. Все, кроме того обстоятельства, что сегодня годовщина. Игры как спортивное событие самые опозоренные в истории. Такого количества пересмотренных медалей больше не бывало. Сочи стал местом отдыха? Морской как был говно по завышенным ценам, так и есть. Есть горы – тут да.

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Но смешнее всего, конечно, о том, что Сочи задал стандарты качества для других российских городов. В том, чтобы за мегаденьги построить нечто, никакого стандарта нет, друг мой. Стандарт – это то, что можно повторить, взять на вооружение. Каким образом? Совершенно понятно, зачем об этом вещает этот тюлень», – написал Уткин у себя в телеграм-канале.

В 2014 году Россия выиграла общий медальный зачет Олимпиады, но позже ряд результатов российских спортсменов был аннулирован.

Сейчас Россия опустилась на третью строчку в общем зачете, первое место досталось Норвегии, второе – Канаде.

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