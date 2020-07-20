Мужчине было 84 года.

В возрасте 84 лет скончался художник Виктор Чижиков. Об этом в фейсбуке сообщило издательство «АСТ Дети».

Чижиков – автор олимпийского Мишки, символа Олимпиады 1980 года в Москве. Также он создавал иллюстрации для книг издательств «Малыш» и «Детская литература».

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Олимпийские игры-1980 известны тем, что более 60 стран бойкотировали соревнования в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан.

Победу в общем медальном зачете одержала сборная СССР (80 золотых медалей, 69 серебряных, 46 бронзовых; общее число наград – 195).

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