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Мужчине было 84 года.
В возрасте 84 лет скончался художник Виктор Чижиков. Об этом в фейсбуке сообщило издательство «АСТ Дети».
Чижиков – автор олимпийского Мишки, символа Олимпиады 1980 года в Москве. Также он создавал иллюстрации для книг издательств «Малыш» и «Детская литература».
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- Олимпийские игры-1980 известны тем, что более 60 стран бойкотировали соревнования в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан.
- Победу в общем медальном зачете одержала сборная СССР (80 золотых медалей, 69 серебряных, 46 бронзовых; общее число наград – 195).
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