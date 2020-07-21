«Пап, за что они тебя ненавидят?» Создателя Мишки не позвали на открытие Игр-80 и лишили авторства

Художник, который нарисовал один из главных брендов советской эпохи, умер в дни 40-летия московской Олимпиады.

В дни очередного юбилея Олимпиады-1980 умер Виктор Чижиков – замечательный художник-иллюстратор, принимавший участие в создании не одного десятка детских и не только книг, работавший с журналами «Веселые картинки», «Мурзилка», «Вокруг света», «Пионерская правда», «Молодая гвардия», «Огонек».

Главным творением Чижикова стал олимпийский Мишка. Полет символа московских Игр над «Лужниками» получился безоблачным и трогательным, чего не скажешь о жизни его создателя.

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Встреча с Чуковским как ключевой момент в выборе профессии

Чижиков родился в 1935-м в семье архитекторов. Хорошая наследственность для того, чтобы рисовать, но Виктор Александрович часто вспоминал один эпизод из детства, который предопределил его выбор профессии детского иллюстратора.

Виктор Чижиков за два года до смерти Фото: Getty Images

«Жаркий летний день предвоенного сорокового года. Мы с отцом в Парке культуры катаемся на лодке, и вдруг по радио объявляют, что сейчас в летнем театре выступит Чуковский. Прибежали вовремя, расположились на первой скамейке перед эстрадой. Все долго хлопали, когда вышел Корней Иванович. Он долго читал стихи, хорошо всем знакомые, любимые стихи детворы. Сам его облик, манера читать стихи, говорить с детьми, его голос – завораживали. Дети слушали как зачарованные, Но вот встреча подходит к концу, Чуковскому дарят цветы, море цветов, он весь в цветах, рук не хватает. И вдруг ему подносят букет дивной красоты – синий, красный, желтый.

Тут какая-то сила подбрасывает меня, я подбегаю к самой эстраде:

– Дедушка Корней, подарите мне этот букет!

Чуковский, ничуть не удивившись, протягивает мне букет-красавец.

– Возьми, детка! Держи!

Отец, пораженный моей бесцеремонностью, просит меня вернуть букет Корнею Ивановичу. Чуковский, видя мое замешательство, говорит:

– Что вы, что вы, пусть мальчик отнесет букет маме!

Гордый и счастливый шел я домой, обняв обеими руками дар великого сказочника!»

Об этом случае Чижиков вспомнил спустя 40 лет, когда ему вручили Диплом имени Ганса-Христиана Андерсена за иллюстрации к «Доктору Айболиту»: «На торжестве вручили диплом и одну гвоздику – так полагалось. Смотрел я на эту гвоздичку и вспоминал довоенное детство, встречу с Чуковским и тот синий, красный, желтый – самый красивый букет в моей жизни».

Олимпийским талисманом мог стать лось, Чижиков создал будущий символ будучи дальтоником

Медведя в качестве символа домашней Олимпиады выбрали телезрители передачи «В мире животных». Хотя талисманом мог стать и лось – разница в голосах между этими двумя вариантами была минимальна, но косолапый все же вытоптал победу. Правда, первоначальный конкурс рисунков, который объявил олимпийский комитет, не принес результатов. Тогда решили обратиться к книжным детским иллюстраторам. В том числе Вениамину Лосину, Евгению Монину, Владимиру Перцову.

«Перцов встретил на улице одного из руководителей Союза художников, – рассказал Чижиков. – Тот ему говорит: «Слушай, проходит конкурс на талисмана Олимпиады, уже рассмотрели сорок тысяч предложений и не можем найти нужное. Вот вам бы, детским художникам, принять в нем участие». Мы собрались в моей мастерской, четверо друзей, и стали рисовать каждый своих медведей карандашом. Это были карандашные наброски с целью найти образ. Штук по сто мы нарисовали. Эта нарисованная куча так и осталась лежать на столе.

Олимпийский Мишка Фото: Getty Images

Потом Перцову звонят и говорят: «Ну вы чего-нибудь сделали? Тогда принесите сегодня в Олимпийский комитет!» – «Ну хорошо...» Он отнес. А когда он снова появился с этой папкой во дворе, Зина, моя жена, спрашивает его: «Ну, Вовка! Как там дела-то?» – «Ай!.. Витькин взяли...»

История кажется еще более фантастической, если учесть, что Виктор Александрович – дальтоник. Он не различал оттенки коричневого, красного, розового и зеленого цветов. Правда, по словам, самого художника, это несильно мешало ему в работе – Чижиков просто подписывал некоторые краски, что облегчало ему поиск нужного оттенка.

Но работа над прототипом Мишки не закончилась – нужно было придумать привязку к олимпийскому движению.

«Я стал искать варианты: надо было, чтобы были олимпийские цвета – условия надо было выполнить, чтобы он стал талисманом. И только в августе мне приснился этот пояс... Мне часто снится то, над чем я работаю.

Я поехал в Олимпийский комитет, взял оригинал, врисовал олимпийскую символику и отвез обратно. Чуть позже проходила выставка всех талисманов, которые Олимпийский комитет заказал профессионалам. На выставке было шестьдесят медведей, и ждали лорда Килланина, председателя МОК, чтобы он высказал свое мнение. Тот вошел, походил-походил, потом подошел к моему медведю и сказал: «Так вот же он!»

Потом проходит больше месяца, и в конце сентября 1977 года мне звонят и говорят: «Виктор Александрович! Поздравляем – ваш медведь прошел ЦК партии!»

«Автор мишки – советский народ», встреча с Ротшильдом

Правда, с организацией того самого великого полета Мишки во время закрытия Олимпиады возникли сложности. Изготовить куклу поручили Научно-исследовательскому институту резиновой промышленности Москвы, но заказ оказался слишком большим, и в итоге восьмиметрового надувного медведя создали в филиале НИИ в Загорске (ныне – Сергиевом Посаде).

Первоначально Мишка катастрофически плохо держал вертикальное положение – заваливался на бок, крутился и даже вставал вниз головой.

«Поначалу инженер Александр Трусов предложил отказаться от куклы и нарядить человека в костюм медведя, привязав его к шарам, накачанных гелием. Испытание проходило на подмосковном аэродроме Кубинка-2. Трусов сам пошел на испытание и надел костюм (его изготовили на фабрике меховых игрушек в украинском городе Желтые Воды) и отправился в полет. Первый полет прошел успешно, после чего было решено провести следующий эксперимент в условиях, максимально приближенных к требуемым: сумерки, подъем на 30 метров (высота трибун «Лужников»). Но в этот раз на высоте ста метров Олимпийский Мишка неожиданно развернулся, пролетел 50 метров, а затем стал резко уходить вверх, исчезнув из поля зрения.

Олимпийский Мишка Фото: Getty Images

После этого инженерами была разработана система так называемых «несущих шаров». Суть ее заключалась в следующем: перемещаясь определенным образом, шары способствовали смещению центра тяжести объекта (Мишки), что, в свою очередь, позволяло с достаточной степенью точности контролировать направление полета. Воздушные шары смещали центр тяжести объекта в нужную сторону. Контролировать направление полета должен был оператор в кабине в правой задней лапе. Но на испытании этого варианта кукла потеряла управление, пролетела над горящим олимпийским факелом и вспыхнула. Инженер Игорь Артамонов, который сидел в кабине, скончался от полученных ожогов. Тогда было решено закрепить шары только на верхних лапах и ушах, чтобы медведь не переворачивался», – писал Андрей Хорошевский в книге «100 знаменитых символов советской эпохи».

Сложности были и у самого Чижикова. Казалось бы, создатель такого яркого образа должен был стать почетным гостем на Олимпиаде. Вместо этого на открытие московских Игр художник вообще мог не попасть.

«Самое интересное началось после того, как я сдал оригинал под расписку в Олимпийский комитет. Меня попросили убрать свою подпись – пытались убедить, что с нею нельзя запатентовать изображение. Я отказался. А спустя месяц мне привезли мишку с грубо замазанной подписью: «Поправьте». Я заштуковал, снова расписался. После чего оригинал как в воду канул. Даже директору Третьяковки не удалось найти – он хотел, чтобы мишка был в галерее.

В Олимпийском комитете со мной перестали общаться: заказ выполнил – больше не нужен. Даже на открытие не пригласили. За неделю до церемонии открытия приглашения не последовало. Я взял сына и уехал в деревню. У Эдика Успенского там был телефон, и мне сообщили, что в газете «Труд» написано, что я почетный гость Олимпийских игр. За меня беспокоились соседи по деревне. Один из них, очень хороший человек, конструктор вертолетов Николай Васильевич Иванов, он вечно боролся за авторские права в своем деле, мне говорит: «Тебе срочно нужно ехать в Москву, иначе на тебя таких собак повесят...» А он еле-еле получил водительские права – он старенький был, зрение село. У его машины тоже все село. Вообще! Она тарахтела, стреляла невозможным образом, но мы поехали.

А тем временем жена пошла в Олимпийский комитет и сказала: «Давайте приглашение, раз в газете «Труд» написано!» Она тоже столько испытала с этой аккредитацией... Мы с сыном приехали за пять часов до открытия. Удалось достать приглашение мне на ту трибуну, где Брежнев сидел, а сыну мы достали билет только на противоположную трибуну, а он в шестом классе... Жене билета вообще не досталось. Я пошел, усадил сына, после договорились встретиться у памятника Ленину. Я шел, и у меня сердце разрывалось: сколько переживет мой сын! И действительно, когда все состоялось и мы встретились у памятника, он меня спросил: «Пап, а за что они тебя так ненавидят?!» Он чувствовал мое ущемление по всем позициям».

После Олимпиады о Чижикове узнали не только в стране, но и во всем мире: «В 1988-м в Америке проходила выставка советских иллюстраторов. В Нью-Йорке нашу группу пригласила на прием одна миллионерша, и я попал за стол с Ротшильдом и его женой. Меня предупредили, что он обожает подарки. Но что я мог подарить миллионеру? С собой были купленные Зиной индийские запонки с медведем – самоварного золота, в красной коробке. Открываешь – они сияют! Спрашиваю у руководительницы группы: «Удобно ли такие дарить? Не настоящее же золото». – «Дари, на нем все смотрится как настоящее».

Настал удобный момент. Протягиваю коробочку: «На добрую память». Он просит: «Подпишите!» Вывожу: «Дорогому Ротшильду. Чижиков». Патриция комментирует: «Это автор олимпийского мишки». Он так удивился: «Да? Виктор, мы с вами состоятельные люди». Я улыбнулся: «Конечно!» И все зааплодировали».

Горькая ирония фразы Ротшильда состоит в том, что Чижикову не дали даже оформить авторские права на Мишку. Из интервью журналу «Медведь»:

– Еще до Олимпиады мне позвонили и сказали: «Мы завтра его [Мишку] даем в газетах!» Я говорю: «Но перед тем, как давать в газетах, надо же юридически оформить этого медведя…» – «Да-да, конечно! Приходите». Назначили мне день; когда я пришел, там сидело довольно много народу, но был среди них один лидер с очаровательной фамилией Любомиров. Он сказал: «Мы оцениваем эту работу в двести пятьдесят рублей. Как плакат». На что я отвечаю: «Сам рисунок, может быть, и этих денег не стоит, но давайте поговорим об авторских правах…» – «А чего о них говорить? Автор – советский народ! Это он решил, что медведь будет». Я говорю: «Если композитор Лепин пишет «Севастопольский вальс» по желанию севастопольцев, то автором все равно остается композитор Лепин».

– Как они отреагировали?

– Никак. Я чувствую, что разговаривать не о чем. И пошел в мастерскую Кукрыниксов. Пришел к Куприянову. Он говорит: «Знаешь что, Витя, не связывайся с этой оравой... Подпиши все, что они тебе протянут». И в следующий раз я подписал договор, что они мне заказывают рисунок «Забавный медвежонок». Не талисман, не образ Олимпийских игр, а просто рисунок... Я подписал и говорю: «А печать?» – «Нет-нет, это не требуется!» Хотя это было даже не на бланке, за что обязуются выплатить мне тысячу триста рублей».

«Моего медведя заносило ветром то к стриптизершам, то в интим-услуги»

Судьба самого мишки сложилась трагично. После того, как Мишка приземлился где-то в Москве, его через какое-то время выставили на ВДНХ в павильоне «Юный техник», а затем отправили на склад. Одна немецкая фирма пыталась выкупить талисман, но советское руководство отказалось. Где сейчас Миша, доподлинно неизвестно. По одной из распространенных версий его просто съели крысы.

«Слышал, что он свалился где-то на окраине Москвы и сшиб пивной ларек вместе с очередью. Но внутри у него точно никого не было. Я его видел в последний раз на ВДНХ в павильоне «Юный техник». И не важно, где он сейчас. Для меня было важно создать канонический образ, который люди примут и полюбят. Это мне удалось. В Чехии в музее коммунизма наш Мишка – на плакате с автоматом Калашникова в лапах. Самое интересное место, где видели Олимпийского Мишку – в Новой Гвинее, на берегу Макла. Моряки торгового флота, которых туда занесло, рассказывали, как пришли в бунгало, где сидел шаман, за спиной у которого висел плакат с Мишкой».

Олимпийский Мишка Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Мишка превратился в суперпопулярный бренд, оформить права на него даже в постсоветской России у Чижикова не получилось.

«Накануне тридцатилетия Олимпиады мне прислал письмо Алешин, начальник торговой ярмарки в Лужниках (и экс-президент «Торпедо» – Eurosport). В письме говорилось, что скоро юбилей Олимпиады, они хотят в Лужниках, на аллее Славы, поставить памятник Мишке и «не возражаете ли вы против объемного решения медведя?» Я ответил, что я и раньше никогда не возражал, но раз вы пишете, что там будет упомянуто мое имя, покажите мне окончательный вариант скульптуры. Чтобы, если он мне не понравится, я, как автор, что-нибудь туда внес, добавил.

Но меня не пригласили ни на торжественное заседание, посвященное тридцатилетию Олимпиады, ни предоставили окончательный вариант памятника. Я его увидел в «Московском комсомольце» и ужаснулся: там мой мирный медведь, который стоит в независимой позе доброжелательного наблюдателя, неловко сидит со скомканными лапами, повернул голову и, что самое страшное, размахнулся лапой на кого-то, а лапа – черная с позолоченной пятерней, которая дает оплеуху!»

Чижиков один раз даже пошел в суд, когда телеканал НТВ создал программу «Русские не сдаются»: «НТВ пустило моего медведя летать. Чего он летал – так и непонятно, Юрий Яковлев комментировал эту передачу. Мне было жаль нашего замечательного актера, старика, что его заставили произносить убогие тексты, но самое поразительное было то, что моего мнения не спросили, и тридцать три передачи, тридцать три недели это продолжалось – летал мой медведь. Его заносило ветром то к стриптизершам, то в интим-услуги, то он был татуировкой на волосатой груди какого-то бывшего зэка...

Тут прибежали юристы и говорят: «Виктор Александрович! Давайте подадим в суд, потому что дело явно выигрышное – вы не давали разрешения?» Я говорю: «Не давал! Никто не спрашивал». Два года шел процесс в Краснопресненском суде, расшумелись, что я прошу двадцать миллионов!.. Это не я просил, это просили те юристы, которым надо было заработать, они и просили от души».

Краснопресненский суд города Москвы отказал Чижикову в иске о признании авторских прав.

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Олимпийские игры Умер художник Чижиков – автор олимпийского Мишки 20 ЧАСОВ НАЗАД