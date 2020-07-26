Много новых перлов от главного хейтера России.

В четверг, 30 июля, спортивный мир всколыхнет новый бестселлер – автобиография информатора ВАДА Григория Родченкова, запустившего многолетнее допинговое дело против России. Его масштабы до сих пор поражают воображение.

Ждать несколько дней, чтобы отведать новую порцию откровений Родченкова, не нужно – британское издание Mail On Sunday уже раздобыло книгу и публикует выдержки. «Книга наверняка возродит словесную войну между путинской Россией и остальным спортивным миром, – предполагают авторы материала. – Автобиография Родченкова – выдающийся отчет о многолетнем стремлении СССР, а потом и России, побеждать любыми способами».

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СССР бойкотировал Лос-Анджелес-1984 не по политическим причинам

Рассказ Родченкова о бойкоте Олимпиады-1984 противоречит общепринятой версии о том, что СССР не поехал на Игры в пику Америке, которая игнорировала Москву-1980 из-за ввода войск в Афганистан. Информатор утверждает, что решение о бойкоте было принято, когда сорвались советские планы о внедрении секретной допинговой лаборатории, которую предстояло спрятать на борту корабля у американского побережья. Власти Лос-Анджелеса отказались пустить судно в гавань.

Григорий Родченков Фото: Getty Images

«Советы планировали замаскировать лабораторию на корабле после того, как Манфред Донике (высокопоставленный антидопинговый эксперт МОК) и Дон Кэтлин из олимпийской лаборатории Калифорнийского университета объявили, что смогут обнаружить все запрещенные препараты, включая станозолол и тестостерон.

Тестирование советских спортсменов перед их отъездом оказалось недостаточным – нужно было иметь собственную лабораторию на месте, чтобы гарантировать скрытие советскими спортсменами наличие запрещенных препаратов. Когда Лос-Анджелес не позволил нашему кораблю войти в гавань, это стало последней каплей. Политбюро объявило о полном бойкоте Олимпиады», – пишет Родченков.

Родченков возглавлял секретную лабораторию на ОИ-1988

На следующие летние Игры советские спортсмены поехали – на территории Южной Кореи Союзу удалось реализовать провалившийся в Америке план. Секретную лабораторию развернули на борту роскошного лайнера «Михаил Шолохов». Управлял этим богатством, разумеется, Родченков – тогда ему было 30 лет.

На Играх доброй воли в Москве почти не было допинг-контроля

Родченков вспомнил канадского бегуна Бена Джонсона, который выиграл стометровку на ОИ-1988 и через дня был пойман на анаболическом стероиде. Григорий рассказал, что положительную пробу на тот же препарат спринтер сдал двумя годами ранее на Играх доброй воли в Москве. Родченков лично проводил анализ, в ходе которого обнаружил станозолол.

«Допинг-контроль на Играх доброй воли был формальностью, – откровенничает он. – Наша лаборатория обнаружила 14 положительных кейсов, но аппаратчики из Госкомспорта решили не сообщать о них – никто не хотел запятнать альтернативную Олимпиаду. Канадец Бен Джонсон победил американца Карла Льюиса, но затем сдал положительный тест на станозолол. Об этом никогда не говорилось».

Бен Джонсон финиширует на Олимпиаде-1988 Фото: Getty Images

Журналисты связались с бывшим легкоатлетом, и он подтвердил, что ничего не знает о допинг-пробе с Игр доброй воли, а от подробных комментариев отказался.

Пробы ходоков конфисковали на границе

Далее Родченков пишет, что спустя 20 лет в российской легкой атлетике началась настоящая эпидемия употребления эритропоэтина – в первую очередь, в спортивной ходьбе под руководством опального тренера Виктора Чегина.

Международная федерация легкой атлетики (тогда – IAAF) уже следила за образцами ходоков Чегина и в частном порядке просила его остановиться. Родченков рассказывает, как допинг-офицер IAAF получил образцы мочи двух лидеров, Ольги Каниськиной и Валерия Борчина, всего за неделю до Олимпиады-2008 в Пекине. Но агенту российской спецслужбы удалось конфисковать образцы на границе, и обвинения тогда не предъявили.

Ольга Каниськина на ОИ-2008 Фото: Getty Images

В Китае Каниськина и Борчин завоевали золотые медали. Некоторые их более поздние достижения были аннулированы за мошенничество, но они официально остаются олимпийскими чемпионами 2008 года.

Пловчиха дала ложную клятву

Любимый пример Родченкова о допинговой системе в российском спорте – кейс пловчихи Яны Мартыновой, которая дала клятву спортсмена на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года в Казани. В присутствии Владимира Путина она поклялась заниматься спортом без допинга и обмана.

Родченков пишет, что именно в это время он находился в московской антидопинговой лаборатории, видя у себя на компьютере тот факт, что недавно Мартынова провалила допинг-тест. «Вот спортивная история России в двух словах, – подводит итог автор автобиографии. – Допер говорит о спортивном уважении и честной игре, а Путин стоит рядом со своими героями-допингистами».

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