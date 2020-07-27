«Олимпиада в Сочи была проектом Путина». Родченков выступил с новыми обвинениями против России

Информатор ВАДА дал первое интервью почти за год.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пообщался с журналистами впервые с осени 2019 года. Он дал интервью BBC, где заявил, что российские спортсмены должны быть в полном составе отстранены от участия в Олимпиаде в Токио.

«Это должен быть абсолютный запрет без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Те же люди, которые подменяли допинг-пробы в Сочи, занимались подделкой документации. Это последовательная фальсификация, которой занимались изо дня в день. Это мошенничество невероятных масштабов. Россия абсолютно ничему не учится.

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Если бы раньше мы располагали сегодняшними инструментами и методологией, то у спортсменов Игр в Сеуле, Москве, Атланте были бы сотни положительных результатов на допинг. То, что случилось в России – это кульминация мошенничества. Ни одна другая страна не могла бы такого достичь, потому что у моей лаборатории везде был зеленый свет. Олимпиада в Сочи была проектом Путина, у нас не было ограничений по ресурсам», – заявил Родченков.

В России, естественно, сразу же отреагировали на слова Родченкова. Вот что сказала депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина:

Я про высказывания сумасшедшего человека никаких комментариев не даю. Не знаю, почему к нему прислушиваются, я не прислушиваюсь. Любой негатив, который идет в отношении России, на всех влияет магически. Точно так же, как и у нас: на официальную информацию никто не реагирует, а на фейки все реагируют.

А вот слова Дмитрия Губерниева в интервью «Чемпионату».

«Следуя логике Родченкова, СССР ввел войска в Афганистан, чтобы выиграть Олимпиаду в 1980 году, и самолет сбил ради того, чтобы отвлечь всех от допинга. Это все очень интересно, но я жил в то время, мы тогда стояли на пороге ядерной войны. Не думаю, что руководители обсуждали вопрос допинга в нашей сборной. Наша непоездка в США – это абсолютно политическая история. Фантазии кудрявого Веснухина в данной ситуации будут только прогрессировать. Жду продолжения, что он скажет, что Берлинская стена рухнула, чтобы скрыть наши допинговые дела, что Родченков сам подстроил аварию в Чернобыле, чтобы скрыть следы допинговой лаборатории.

Я не думаю, что это делает Григорий. Нет доказательств, что он вообще жив. Какой-то мужик рассылает подписи. У нас есть проблемы с допингом, но я восхищен, как моя страна, спортсмены и даже руководители с этим борются. Но есть перегибы: например, когда в социальных сетях мы поздравляем спортсменов с допинговым прошлым в их дни рождения. Хотя все иностранцы читают соцсети. Родченков и его больные фантазии – это одна история, а другое, как мы действуем по допинговым правилам. В целом меня все устраивает. Но все еще есть экземпляры, которые пытаются это как-то оправдать».

Высказался и депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев

«От его рассказов все устали. Если СМИ, интернет, телевидение будут меньше уделять внимание этому человеку, замотанному в шарф, будет только лучше. Он уже вылил все ушаты дерьма. Последние годы он занимается просто повторением. Родченков отрабатывает доверие и, возможно, финансы, которые он получил, когда вылил дерьмо на Россию.

Григорий Родченков в маске дает интервью ВВС (май 2018 года) Фото: Getty Images

Да, проблема допинга в России есть. Лучше искать пути их решения, а не слушать этого человека. Он начал говорить про лабораторию на корабле в 1984 году. А Родченков не говорил, что американцы придумали допинг из экскрементов, которые нашли на Луне? Допинг есть везде, во всех странах. Текущие спортивные достижения неподвластны людям без него. Просто кого-то ловят, а кого-то нет».

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