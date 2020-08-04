Пробы призеров Игр-80 якобы вылили в Яузу. Что известно про допинг на московской Олимпиаде?

К самым чистым ОИ есть много вопросов.

Официально московская Олимпиада-80 – самая чистая со времен введения допинг-контроля, то есть с 1968 года. Ни одного допингового случая за все время проведения Игр в столице СССР. Правда, в прозрачность спортсменов, большая часть из которых представляли соцлагерь, верят далеко не все.

За три года до старта летней ОИ в КГБ создали 11-й отдел Пятого управления комитета. Официально его задачей указывалось «осуществление мероприятий по срыву подрывных акций противника и враждебных элементов в период подготовки и проведения Олимпиады», но по факту сотрудники отдела работали везде – в том числе и в антидопинговой лаборатории.

Олимпийские игры Фонограмма Лещенко, конский навоз, слеза олимпийского Мишки. Редкие сюжеты открытия и закрытия ОИ-80 ВЧЕРА В 07:53

«У меня в период московской Олимпиады были совсем другие задачи, я работал со спортивными журналистами. А два моих коллеги были аккредитованы непосредственно в допинговом центре Олимпиады-80. Они заполняли те емкости, которые якобы были спортсменов. Естественно, у них допинга не было, и пробы были чистые вот таким образом. Менялось чисто механически. А если проба какая-то действительно была отобрана у спортсмена, с тем, чтобы гарантировать, что там ничего не будет, – просто подменялись пробы на заведомо чистые», – рассказал в интервью «Настоящему времени» экс-подполковник КГБ Владимир Попов, который в начале 90-х эмигрировал в Канаду.

«Подобная программа принималась на уровне руководителей Госкомспорта СССР. И действовала, естественно, не для всех спортсменов. А те спортсмены, члены сборных команд, которые представляли, по мнению тренера, в наибольшей степени перспективу, могли достичь высоких результатов, побеждать на крупных соревнованиях, тогда в отношении этого спортсмена принималась эта специальная программа. И под строгим контролем управления Медико-биологического управления, которое было в структуре Госкомспорта СССР, и конкретного врача сборной команды по конкретному виду спорта эта программа осуществлялась.

Все, что потом использовалось в Сочи – ремейк из 1980-х».

Владимир Попов дает интервью «Настоящему времени» Фото: Other Agency

О сходстве работы с пробами на Олимпиаде в Москве и зимних Играх Сочи-2014 говорил не только Попов, но и уже одиозный экс-глава московской лаборатории Григорий Родченков. По его словам, допинговую систему Москвы-80 разрабатывали руководитель московской лаборатории и член медицинской комиссии МОК доктор Виталий Семенов, отвечающий за спортивную медицину и допинг-контроль в Госкомспорте Анатолий Коврижных, а также его заместитель Геннадий Марков.

Руководителем основной лаборатории был Семенов, Марков отвечал за допинг-контроль, а менял образцы мочи и отвечал за получение допинговых препаратов человек по фамилии Коробочин.

«По состоянию на начало 1980-х три из наиболее часто используемых стероидов в то время нельзя было выявить: станозолол, пероральный туринабол и тестостерон. Многие, многие спортсмены использовали эти и другие вещества.

Я не был в лаборатории во время московских Олимпийских игр в 1980 году, но когда попал в лабораторию в 1985-м, была распространена система защиты спортсменов на допинге. Представители КГБ посещали лабораторию, чтобы оказать содействие во время крупных мероприятий, они меняли местами и подменяли чистую мочу на мочу, в который были запрещенные препараты», – заявлял уже из Америки Родченков.

О том, что манипуляции с допинг-пробами действительно в Москве были, рассказал и серебряный призер тех игр Константин Волков: «Мочу они подменяли у всех спортсменов поголовно, не только у наших. Допинг-контроль был: там были наши сотрудники, с погонами, видимо.

Почему я говорю. Когда я пришел сдавать вот эту мочу, баночку отдаю, он мне говорит: «Это все выкидываем, вот твоя моча». Говорит, вот эту сдавай. Я говорю: «Так у меня ничего нет, мне не страшно». Он: «Нам случайности не нужны, вот иди вот эту сдавай». Я говорю: «Так у всех?» Он: «Конечно!» Я говорю: «И у моих соперников?» Ответ: «Да, у всех одинаково, без исключения. Ни у кого ничего не будет».

«Допинг-контроль был в Москве очень, скажем так, своеобразный», – подтверждал и трехкратный чемпион тех Игр Владимир Парфенович.

Волкову допинг предлагали еще за полгода до игр: «Вызывали меня с тренером, с отцом, говорили, вот, значит, надо проводить программу специальных препаратов и так далее, для того, чтобы золотую медаль завоевать. Предлагали анаболические стероиды. Это было. Но мы отказались. Потому что, во-первых, мы не знали, как с шестом после этого работать, ведь есть определенная техника и было неизвестно, как это на ней отразится и на твоих результатах.

Нам сказали: «Хорошо, под вашу ответственность – если будет провал, значит, будете отвечать за свои действия». Поэтому врачи сборной и старший тренер – все были в курсе. Программа была государственная».

Олимпиада-1980 в Москве Фото: Getty Images

Иностранные эксперты открыто говорили, что не верят в чистоту Игр. Британский специалист по допингу Арнольд Беккетт, входивший тогда в медицинскую комиссию МОК, сказал в день закрытия Игр: «Конечно, мы знаем, что многие олимпийские чемпионы принимали допинг. Но мы не можем доказать это». Его немецкий коллега Манфред Донике по личной инициативе взял несколько допинг-тестов, применив собственный метод замера уровня тестостерона в моче. По нему тест провалили бы 20% спортсменов. Позднее этот метод был признан МОК, пишет Die Welt.

Проблему с иностранцами, по слухам, решили просто: перед Играми заместитель председателя Спорткомитета СССР Виктор Игуменов пригласил в гости главу медицинской комиссии МОК принца Александра де Мерода. Они вместе съездили на Байкал, порыбачили – в итоге все пробы призеров Москвы-80 якобы просто вылили в Яузу.

На домашней Олимпиаде советские спортсмены выиграли 195 медалей, 80 из них – золотые. У ближайших преследователей из ГДР, чью допинговую систему тоже потом вскрыли, – 126 медалей и 47 золотых.

Другие тексты Александра Петрова про Олимпиаду-80:

«Пап, за что они тебя ненавидят?» Создателя Мишки не позвали на открытие Игр-80 и лишили авторства

Бронзу СССР на Олимпиаде-80 сочли провалом. Сборную обвинили в недостатке звезд и отсутствии воли

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Олимпийские игры «Олимпиада в Сочи была проектом Путина». Родченков выступил с новыми обвинениями против России 27/07/2020 В 16:02