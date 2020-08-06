Хиросима могла провести Олимпиаду в год 75-летия атомной бомбардировки. Помешал новый мэр города

Игры достались другому японскому городу.

Токио выиграл право на проведение Олимпиады-2020 в сентябре 2013 года: на сессии МОК в Буэнос-Айресе японская столица уверенно обошла Стамбул и Мадрид. Первоначально заявку подавали еще два города Японии – пострадавшие от ядерной бомбардировки США Хиросима и Нагасаки. В год 75-летия с окончания Второй мировой войны такой выбор выглядел бы очень символично.

Идея совместной заявки появилась в 2009 году. «Это очень сильная позиция. Мы стремимся уничтожить ядерное оружие к 2020 году и намерены отметить это событие, совместно проведя Олимпиаду, как символ мира», – заявил мэр Хиросимы Тадатоси Акиба. За две недели до этого заявления Токио проиграл Рио-де-Жанейро в борьбе за Олимпиаду-2016, а президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира за работу по созданию мира без ядерного оружия. Еще один символизм.

Олимпийские игры Пробы призеров Игр-80 якобы вылили в Яузу. Что известно про допинг на московской Олимпиаде? ВЧЕРА В 08:04

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – единственный случай применения ядерного оружия в истории. Американские ВВС сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш» ранним утром 6 августа – 9 августа бомба «Толстяк» упала на Нагасаки. Непосредственно от взрыва погибли 70-80 тысяч человек. К концу 1945 года из-за воздействия радиации количество погибших насчитывалось от 90 до 166 тысяч человек. Через пять лет оно превысило уже 200 тысяч. Общее число жертв на настоящий момент – 450 тысяч человек.

Хиросима после атомной бомбардировки Фото: Getty Images

МОК быстро обрубил возможность совместной заявки двух японских городов. «В олимпийской хартии ясно сказано, что столицей Олимпиады может быть только один город. Совместное проведение Игр не допускается», – прокомментировал идею исполнительный директор МОК Жильбер Фелли. «Мы не собираемся нарушать традиции олимпийского движения. Для Хиросимы было бы вполне реально провести соревнования в одиночку, ведь город в 1994 году принимал Азиатские игры. Опыт очень хороший», – добил глава японского НОК Сунзуке Такеда.

Географически Олимпиаду в этих городах действительно сложно представить. Между городами 400 км, они расположены на разных островах: Нагасаки – на Кюсю, Хиросима – на Хонсю. Единственным выходом стала заявка одного из городов с отдельными соревнованиями в другом. Так из гонки вышел Нагасаки.

«Мы настроены позитивно относительно индивидуальной заявки. Мы продолжим направлять всю нашу энергию, чтобы воплотить в жизнь мечту о проведении Олимпиады-2020», – излучал оптимизм Акиба. Ситуацию вокруг заявки поменяла политика: Акиба, который 12 лет был мэром Хиросимы, не пошел на новый срок. Его сменил Кадзуми Мацуи – в отличие от предшественника он идеей Олимпиады совсем не горел.

Против Олимпиады выступили и жители. На выборах мэра провели соответствующий опрос – от 62 до 66% жителей выступили против. Крупные соревнования уже становились большой проблемой для города – под Азиатские игры 1994 года Хиросима взяла займы. В 2003-м городу пришлось объявить чрезвычайное финансовое положение: правительство потратило 8 миллиардов иен из общего объема затрат на подготовку и проведение турнира (общая стоимость 28,9 миллиарда иен).

Хиросима в 2020 году Фото: Getty Images

Спустя почти 20 лет долг так и не был погашен. 22 мая 2011 года Хиросима ожидаемо сняла кандидатуру – «с учетом негативного отношения со стороны местного населения и нехватки финансовых средств». Токио пришлось возвращать Игры в страну в одиночку.

Другие материалы про Олимпиаду:

«Пап, за что они тебя ненавидят?» Создателя Мишки не позвали на открытие Игр-80 и лишили авторства

Пробы призеров Игр-80 якобы вылили в Яузу. Что известно про допинг на московской Олимпиаде?

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Олимпийские игры Фонограмма Лещенко, конский навоз, слеза олимпийского Мишки. Редкие сюжеты открытия и закрытия ОИ-80 03/08/2020 В 07:53