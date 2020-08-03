Ровно 40 лет назад завершились главные Игры советской эпохи.

Московская Олимпиада навсегда перевернула представление планеты Земля об Играх. До 1980 года церемонии открытия и закрытия казались простым церемониалом, парадом стран и флагов, аудиовизуальным пресс-релизом – приехало столько-то, участвуют столько-то, с приветственной речью выступили такие-то.

Но СССР хотел впечатлить мир, поэтому впервые после официальной части состоялась художественная – гигантский спектакль под открытым небом на многомиллионную аудиторию. Без улетающего в небо олимпийского Мишки не было бы песни Barcelona Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье в 1992-м, шоу в Сиднее-2000, Королевы с Джеймсом Бондом в 2012-м и яркого открытия Сочи-2014.

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Но кроме Мишки на воздушных шарах и песни «На трибунах становится тише» из тех московских церемоний в памяти советских людей почти ничего не осталось. Да, прошло 40 лет, но открытие и закрытие Игр-1980 остаются важным наследием всего отечественного спорта.

Лошади гадили прямо в «Лужниках», проблему решил сотрудник КГБ

На церемонии открытия сразу после гимна Советского Союза в «Лужниках» появились три колесницы – знак уважения к Древней Греции и олимпийским традициям. Юношей и девушек тоже нарядили в туники и тоги, каждая из роскошных колесниц была запряжена четырьмя лошадьми.

Но при создании красивой картинки с Аполлоном и лепестками цветов возникли чисто бытовые проблемы – на первой же репетиции лошади измазали фекалиями беговую дорожку стадиона. Смотрелось невероятно гадко, плюс получилось совершенно непрактично: это был самый старт трехчасовой церемонии, в кадр наверняка попадет конский навоз.

«Директор стадиона Владимир Алешин схватился за голову – красивая рекортановая дорожка стоила 125 долларов за квадратный метр. И по ней по кучам сначала пройдут хостесс в русских сарафанах с табличками стран, а потом тысячи членов делегаций… Что с ней станет?» – вспоминал генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, обеспечивавший безопасность церемоний ОИ-1980.

Церемония открытия Олимпийских игр-1980 в Москве Фото: Getty Images

Сначала придумали окоп – вокруг дорожек сделали незаметный на телекартинке ров, куда посадили девушек с совками и метелками. После того как колесницы проедут, они должны были быстро выскочить из укрытия и убрать за лошадьми, пока камеры направлены на другую часть стадиона. «Иначе тысячи участников Олимпийских игр после прохода колесниц могли разнести эту радость по всей спортивной арене», – мотал головой Михайлов.

Но из ситуации выкрутились еще ловчее. Один из сотрудников КГБ, тоже работавший на безопасность открытия Олимпиады, раньше охранял Союзгосцирк. Оттуда он вспомнил давний прием наездников – перед выходом на арену лошади дают понюхать навоз, и она не пачкает ипподром продуктами жизнеобеспечения. Кагэбэшник рассказал об этом организаторам, и те уже после подготовки окопа прислушались. В итоге кони спокойно сдерживались весь сегмент церемонии. Советские клининг-менеджеры так и не понадобились.

Факелоносец скользил на репетиции открытия, чиновник наорал на него за кроссовки adidas

Сергей Белов на церемонии открытия Олимпийских игр-1980 в Москве Фото: Getty Images

Главным символом того, что Олимпиада в Москве официально стартовала, стало зажжение чаши в «Лужниках». Эту честь предоставили баскетболисту сборной СССР Сергею Белову. Олимпийский чемпион-1972 стремительно вбегал с факелом к самой верхотуре стадиона, а позади него по ходу движения трибуна эффектно закрашивалась зеленым.

Но на прогоне за день до самой церемонии неожиданно пошел дождь, чего никак не ожидали организаторы. Для Белова соорудили площадку, на которой после столичного ливня было невозможно бежать. «На мне были обычные кроссовки, а дорожка шла влево, потом круто поворачивала вправо и под серьезным углом поднималась к основной чаше. Когда я повернул, то подумал, что туда вообще не зайду – о беге не было и речи, но быстрым шагом кое-как дошел», – объяснял Белов.

Баскетболист Сергей Белов на церемонии открытия Олимпиады-1980 в Москве Фото: Getty Images

Баскетболист испугался, что непогода вернется на следующие сутки и тут же попросил, чтобы ему привезли легкоатлетические шиповки – в них было бы лучшее сцепление, чем в кедах. Плюс первоначально щиты, по которым бежал Сергей, были обычными кусками фанеры. Конечно, у факелоносцев вечно скользили ноги, и только в день церемонии к дорожке прибили небольшие рейки, чтобы было удобнее взбираться наверх.

Белова никто не предупредил, что над Москвой разгонят облака, чтобы дождь не помешал главному спортивному празднику, и спортсмен пронес факел в шиповках. «После открытия я встретил одного из чиновников федерации. Он начал на меня орать благим матом за то, что я бежал в шиповках adidas, – хохотал Белов. – Дело в том, что спонсором всей Олимпиады была японская Mizuno, а тут человек, который зажигает заветный огонь, бежит в обуви другой фирмы». Но кроме чиновника никто этого не заметил, и скандал затух.

Вместо олимпийского Мишки должен был лететь человек в костюме медведя

Главным режиссером обеих советских церемоний стал постановщик Кремлевского дворца съездов и экс-главреж Большого театра Иосиф Туманов. Изначально эту работу предлагали балетмейстеру Игорю Моисееву – тот требовал личного контакта с Леонидом Брежневым, отказывался общаться всего лишь с боссом оргкомитета и в итоге сказал окончательное «Нет».

Известно, что на самом верху запуск олимпийского мишки сначала не понравился – глава Спорткомитета Марат Грамов поставил резолюцию «Медведи не летают». И именно Туманов добился приема у идеолога КПСС Михаила Суслова, и член Политбюро поддержал режиссера. Сначала символ Игр-1980 должен был быть просто куклой медведя, из-за плохой аэродинамики идею отложили, и тогда инженер Александр Трусов сказал: «Давайте нарядим человека в костюм и привяжем его к гелиевым шарам».

Олимпийский Мишка Фото: Getty Images

Трусов сам вызвался в испытатели – дождался, пока на фабрике меховых игрушек сошьют нужную форму, и привез ее на подмосковный аэродром Кубинка-2. Но, видимо, коллеги перестарались с гелием или количеством шаров, потому что инженер в костюме резко взмыл в воздух и улетел из поля зрения создателей. Больше краш-тесты с живыми людьми не проводили, а Мишку сделали из легкого алюминиевого корпуса, обтянутого прорезиненной тканью.

Александра с тех пор никто не видел. Вероятнее всего, шары лопнули, и он погиб от падения с большой высоты. Но ходят легенды, что Трусов благополучно приземлился за границей, таким способом преодолел Железный занавес и с тех пор живет где-то в другой стране.

Песню Лещенко на закрытии исполнила фонограмма, он записал ее отдельно от партнерши

Другая легендарная ассоциация с закрытием Игр – песня «До свиданья, Москва», она же «На трибунах становится тише». Сомнений в том, что аутро Олимпиады должны написать Александра Пахмутова и Николай Добронравов, у организаторов не возникало.

«Для Пахмутовой в то время конкурентов не существовало. Тем более Александра Николаевна написала целый цикл песен на тему спорта. По-моему, восемнадцать. Помните замечательную «Трус не играет в хоккей»? Ее даже назвали хоккейным гимном. Пахмутова с Добронравовым – заядлые болельщики. И с олимпийской песней у Пахмутовой в жилу вышло», – признавал помощник главного режиссера церемонии Валентин Алексеев.

За исполнение песни боролись сразу несколько топовых советских певцов – Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, набиравший популярность Валерий Леонтьев, для каждого из них выступить на домашних Играх было дико престижно. Но выбрали в итоге 38-летнего Льва Лещенко. «Я пришел на «Мосфильм», туда приехал режиссер Иосиф Туманов, который сказал мне: «Левочка, только помягче, немножко ностальгическая тема, грусти добавьте», – спустя годы объяснял Лещенко. – И я записал песню с одного дубля».

С другой исполнительницей Татьяной Анциферовой Лев даже не встречался – она приезжала на студию в другой день, и их звуковые дорожки просто свели в одну. На церемонии закрытия артисты даже не стояли в кадре, в «Лужниках» звучала фонограмма их голоса. И это тоже было чисто технической особенностью: в 1980-м в СССР еще не было мощных микрофонов, а имеющиеся стояли у главнокомандующих на парадах, поэтому телевизионщики все писали на пленку.

«В олимпийской хартии есть условие: заключительная часть – прощание со зрителями. Все должно происходить в минорном духе, со слезинкой. У Пахмутовой в песне никакой помпезности, и это оценил весь мир. Люди плакали, прощаясь с Олимпиадой, и за эти трогательные моменты полюбили нашу страну», – расчувствовался помреж Алексеев.

Слеза у олимпийского Мишки на закрытии появилась случайно – все из-за заснувшего солдата

Олимпийский Мишка, церемония закрытия Олимпиады-1980 в Москве Фото: Getty Images

И последний эмоциональный символ тех Игр – покатившаяся слеза из левого глаза олимпийского мишки. Этот штрих на закрытии стал идеальным выражением чувств аудитории, и пусть грустные мотивы прописаны в библии всех соревнований МОК, но слеза медведя мощнее всего передала печаль от расставания с московской Олимпиадой.

Она появилась совершенно случайно. За панно на трибуне из 5000 ячеек отвечали военнослужащие. Солдатов согнали со всех подмосковных частей, им же объясняли, что Олимпийские игры – слишком серьезное дело, чтобы доверять его штатским. Но, вероятно, дело в послушании и покорности. «Делать фон с вольными людьми чертовски тяжело, вот с солдатами – одно удовольствие», – признавался главный режиссер художественного фона Лев Немчик.

Оттачивали движения и нужные перевороты табличек много и долго. Постановщики регулярно гоняли бойцов на ночные занятия, потому что задача и правда была ответственной. На одной из поздних репетиций солдаты невероятно устали – от многочасового стояния со щитами откровенно подкашивались ноги и клонило в сон. Голос Немчика из громкоговорителя становился все дальше и дальше, пока один из статистов совсем не задремал и не опустил инвентарь.

«Режиссер тут же заорал в мегафон: «12-й ряд, 16-е место!» Солдат проснулся и от неожиданности перевернул табличку, – пересказывал легенду Лев Лещенко. «Тю-тю-тю-тю. Стойте, повторите», – от неожиданности вымолвил Лев Немчик. Режиссер тут же дал команду соседним местам, те послушно выполнили приказ, и стоявшие рядом с Немчиком организаторы увидели, как из глаза Мишки катится слеза. Сценарий шустро переписали, залитовали и добавили в сюжет церемонии закрытия.

«Очень благодарен режиссеру Олимпиады-80 Туманову за великолепное изображение медвежонка на трибунах. Помните, когда у него катится слеза?» – трогательно описывал картинку автор Мишки Виктор Чижиков. Вряд ли он догадывался, что за правильную эмоцию нужно говорить спасибо не чиновникам и творцам, а обычным людям.

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