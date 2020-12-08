Просим всех участников олимпийского движения соблюдать эти меры ради защиты прав белорусских спортсменов и репутации олимпийского движения. Исполком МОК продолжает следить за ситуацией и оставляет за собой право рассмотреть любые дальнейшие действия или отменить любую из этих мер в зависимости от развития ситуации», – написал директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.