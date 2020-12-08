Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Беларуси Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях организации, включая Олимпийские игры.
«МОК принял временные меры в отношении НОК Беларуси:
Токио-2020
На Олимпиаде в Токио спортсменам запретят заниматься сексом
- исключить членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры;
- приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио-2020 и Пекине-2022 и их участием в них;
- попросить международные федерации обеспечить, чтобы все белорусские спортсмены, имеющие право на участие в квалификационных соревнованиях к предстоящим Олимпийским играм, смогли участвовать в них без какой-либо политической дискриминации;
- приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси, касающиеся проведения будущих мероприятий МОК.
Просим всех участников олимпийского движения соблюдать эти меры ради защиты прав белорусских спортсменов и репутации олимпийского движения. Исполком МОК продолжает следить за ситуацией и оставляет за собой право рассмотреть любые дальнейшие действия или отменить любую из этих мер в зависимости от развития ситуации», – написал директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.
- Лукашенко – глава национального олимпийского комитета Беларуси.
- 9 августа ЦИК Беларуси объявил, что он выиграл президентские выборы. В стране начались массовые протесты, которые проходят до сих пор.
- Некторые спортсмены, несогласные с режимом, были уволены из сборных и подвергались репрессиям – некоторые отсидели сутки в изоляторах.
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