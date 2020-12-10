Допинг-пробы спортсменов, взятые во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, снова перепроверят.
Повторной проверкой займется международное агентство допинг-тестирования (ITA). Новое тестирование пройдут пробы спортсменов из всех стран и из всех видов спорта. Ранее перепроверяли только образцы атлетов из России.
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«После завершения повторного анализа допинг-проб Лондона-2012 ITA по поручению МОК приступает к исследованию проб, собранных во время Олимпиады в Сочи», – говорится в официальном заявлении ITA.
- Итоги Сочи-2014 были пересмотрены после показаний Григория Родченкова и второй части доклада Ричарда Макларена. Информаторы ВАДА утверждали, что пробы некоторых российских спортсменов были подделаны.
- Россия занимает третье место в общекомандном зачете.
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