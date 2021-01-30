Проведение соревнований по гребле на Олимпиаде-2021 в Токио находится под угрозой из-за скопления устриц.
Морские обитатели массово скопились в каналах комплекса по гребле на каноэ и байдарках. Устрицы мешают поддерживать спокойную водную поверхность для спортсменов, так как закрепляются на поплавках, которые выполняют эту функцию. 470 цилиндрических поплавков (каждый – 60 сантиметров в диаметре и примерно 12 метров в длину) расположены в спортивном комплексе, чтобы гасить волны.
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Kyodo сообщает, что на поплавках обнаружено около 14 тонн устриц. Под их весом оборудование почти полностью ушло под воду.
- Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
- В гребле на байдарках и каноэ разыгрывается 16 комплектов наград.
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