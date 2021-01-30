Морские обитатели массово скопились в каналах комплекса по гребле на каноэ и байдарках. Устрицы мешают поддерживать спокойную водную поверхность для спортсменов, так как закрепляются на поплавках, которые выполняют эту функцию. 470 цилиндрических поплавков (каждый – 60 сантиметров в диаметре и примерно 12 метров в длину) расположены в спортивном комплексе, чтобы гасить волны.