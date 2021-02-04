Официальный представитель Белого дома Джен Псаки перепутала летние Олимпийские игры 2021 года в Токио и зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

На брифинге журналисты спросили Псаки, будут ли американские спортсмены в Токио находиться в безопасности – вопрос был связан с пандемией коронавируса и возможной вакцинацией атлетов. Спикер же стала отвечать о пекинской Олимпиаде.

Токио-2020 Олимпиада-2020 в Токио состоится вне зависимости от COVID-19 ВЧЕРА В 23:30

«В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине», – цитирует выступление Псаки «Р-Спорт».

Летняя Олимпиада была перенесена с 2020 года на 2021-й из-за пандемии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Олимпийские игры Соревнования по гребле на Олимпиаде – под угрозой из-за устриц 30/01/2021 В 12:30