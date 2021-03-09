Опубликовано 09/03/2021 в 21:27 GMT | Обновлено 09/03/2021 в 21:28 GMT

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал избрание Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, чем разгневал белорусскую сторону.

МОК продлил санкции в отношении Виктора Лукашенко и председателя Федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрия Баскова как члена исполкома НОК республики. Виктор Лукашенко и Басков по-прежнему отстранены от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается на сайте МОК

«Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип «спорта вне политики». Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике «двойных стандартов», нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене.

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НОК Беларуси по-прежнему открыто приглашает представителей МОК в г.Минск для комплексного и всестороннего изучения ситуации и прямого диалога с белорусским спортивным сообществом. В свою очередь, в случае сохранения дискриминационного подхода в отношении белорусского олимпийского движения, мы оставляем за собой право обжаловать данное решение в соответствии с международным спортивным законодательством», – сказано в заявлении НОК Беларуси

Виктор Лукашенко, ранее занимавший пост вице-президента НОК Беларуси, был избран президентом организации 26 февраля.

Виктор Лукашенко стал третьим по счету главой НОК Беларуси, с мая 1997 года комитетом руководил его отец – президент Беларуси Александр Лукашенко.

В декабре 2020 года МОК запретил Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях организации, включая Олимпийские игры.

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