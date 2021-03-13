Судейская панель CAS запретила российской делегации использование песни «Катюша» вместо национального гимна на Олимпийских играх 2021 и 2022 годов.
«Комиссия посчитала, что запрет распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую упоминания о ней. Сюда входит и «Катюша», – цитирует объяснение Associated Press.
- Российские спортсмены поедут на летние и зимние Игры под нейтральным флагом без права использования национальной символики.
- На чемпионатах мира под эгидой ISU гимн заменен концертом №1 Петра Чайковского.
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