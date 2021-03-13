Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение комиссии CAS о запрете использования песни «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх 2021 и 2022 годов.

«Нескромно напоминать, но я предложил первым использовать «Катюшу» вместо гимна. Я аргументировал это тем, что «Катюшу» никак нельзя сравнить с гимном. Она, безусловно, для нас имеет серьезное значение, но она именно не подходит под статус гимна. Они пытаются убрать упоминание России, но, например, у лыжной команды есть название нашей страны в аббревиатуре.

Если они пытаются полностью вымыть Россию из Олимпийских игр, то пошли они лесом. Они пытаются заставить нас отказаться от страны. Юридически, с точки зрения международного права – это абсолютно неправомерный запрет. Мы же видим, что это абсолютно политическое решение, которое не имеет ничего общего с нормами права и правилами Олимпийских игр.

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Почему они это делают? Потому что их дедушки боялись Катюши, которая бомбила их в 42-м и 44-м годах. Только дедушки были фашистами, а внучки стали голубыми. «Катюша» даже в виде песни вселяет в них страх. Если бы мы послали наших спортсменов под вяканье Манижи, то все было бы прекрасно», – цитирует Милонова «Спорт-Экспресс»

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