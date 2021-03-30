Международный олимпийский комитет показал официальные эмблемы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Этот случай стал первым, когда логотип выбран онлайн-голосованием пользователей. Победившая эмблема набрала 74% голосов из 871 тысяч опрошенных, сообщается на сайте Olympic Channel.
Олимпийские игры
«Были фашистами, стали голубыми». Милонов – о бане «Катюши»
13/03/2021 В 09:50
  • Планируется, что Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.
  • ОИ-2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.
Участник двух Олимпиад Одирлей Пессони погиб в ДТП
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Олимпийские игры
CAS запретил «Катюшу» на Олимпиаде вместо гимна России
13/03/2021 В 05:54
Олимпийские игры
МОК не признал Виктора Лукашенко главой НОК Беларуси и получил ответ
09/03/2021 В 21:27