Международный олимпийский комитет показал официальные эмблемы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Этот случай стал первым, когда логотип выбран онлайн-голосованием пользователей. Победившая эмблема набрала 74% голосов из 871 тысяч опрошенных, сообщается на сайте Olympic Channel.
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- Планируется, что Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.
- ОИ-2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.
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