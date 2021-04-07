Опубликовано 07/04/2021 в 06:17 GMT | Обновлено 07/04/2021 в 06:17 GMT

Администрация президента США Джо Байдена выдвинула идею бойкота зимней Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай) в знак протеста против преследования уйгуров в провинции Синьцзян.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что администрация уже обсуждала позицию по Олимпийским играм в Китае вместе с союзниками. «Скоординированный подход не только в наших интересах, но и в интересах наших союзников и партнеров», – цитирует чиновника Financial Times . Прайс подчеркнул, что подробных переговоров о бойкоте и его характере пока не было.

«Мир наблюдает за нашим следующим шагом, – заявил Джон Катко, глава республиканцев в комитете национальной безопасности Палаты представителей. – Пора перенести Олимпийские игры в страну, олицетворяющую демократию и дух олимпийской хартии. Игры не могут проводиться в Китае».

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В Синьцзяне более миллиона уйгуров-мусульман содержатся в лагерях для интернированных. Байден официально назвал полицику Китая в адрес уйгуров геноцидом.

Олимпийские игры 2022 года пройдут 4-20 февраля.

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