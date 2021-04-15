Генеральный секретарь правящей партии Японии Тосихиро Никаи сообщил, что Олимпийские игры в Токио могут отменить, если ситуация с коронавирусом не пойдет на спад.
«Если безопасное проведение Олимпиады невозможно, то турнир следует отменить. В чем смысл Олимпиады, если она несет ответственность за распространение инфекций? На этом этапе нам придется принять решение», приводит слова Никаи Kyodo News.
  • ОИ в Токио перенесли на год из-за пандемии коронавируса.
  • Турнир должен пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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