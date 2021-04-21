По итогам жеребьевки определились составы групп на мужском и женском футбольных турнирах на Олимпийских играх в Пекине.
Мужчины
Группа А
Олимпийские игры
Власти Японии могут отменить Олимпиаду в Токио
- Япония;
- ЮАР;
- Мексика;
- Франция.
Группа B
- Новая Зеландия;
- Южная Корея;
- Гондурас;
- Румыния.
- Группа С
- Египет;
- Испания;
- Аргентина;
- Австралия.
Группа D
- Бразилия;
- Германия;
- Кот-д’Ивуар;
- Саудовская Аравия.
Женщины
Группа Е
- Япония;
- Канада;
- Великобритания;
- Чили.
Группа F
- Китай;
- Бразилия;
- Замбия;
- Нидерланды.
Группа G
- Швеция;
- США;
- Австралия;
- Новая Зеландия.
За мужские команды могут выступать три футболиста старше 23 лет.
- Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и закончатся 8 августа.
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