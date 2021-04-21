По итогам жеребьевки определились составы групп на мужском и женском футбольных турнирах на Олимпийских играх в Пекине.

Мужчины

Группа А

Олимпийские игры Власти Японии могут отменить Олимпиаду в Токио 15/04/2021 В 08:02

Япония;

ЮАР;

Мексика;

Франция.

Группа B

Новая Зеландия;

Южная Корея;

Гондурас;

Румыния.

Группа С

Египет;

Испания;

Аргентина;

Австралия.

Группа D

Бразилия;

Германия;

Кот-д’Ивуар;

Саудовская Аравия.

Женщины

Группа Е

Япония;

Канада;

Великобритания;

Чили.

Группа F

Китай;

Бразилия;

Замбия;

Нидерланды.

Группа G

Швеция;

США;

Австралия;

Новая Зеландия.

За мужские команды могут выступать три футболиста старше 23 лет.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и закончатся 8 августа.

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