По итогам жеребьевки определились составы групп на мужском и женском футбольных турнирах на Олимпийских играх в Пекине.

Мужчины

Группа А
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  • Япония;
  • ЮАР;
  • Мексика;
  • Франция.
Группа B
  • Новая Зеландия;
  • Южная Корея;
  • Гондурас;
  • Румыния.
  • Группа С
  • Египет;
  • Испания;
  • Аргентина;
  • Австралия.
Группа D
  • Бразилия;
  • Германия;
  • Кот-д’Ивуар;
  • Саудовская Аравия.

Женщины

Группа Е
  • Япония;
  • Канада;
  • Великобритания;
  • Чили.
Группа F
  • Китай;
  • Бразилия;
  • Замбия;
  • Нидерланды.
Группа G
  • Швеция;
  • США;
  • Австралия;
  • Новая Зеландия.
За мужские команды могут выступать три футболиста старше 23 лет.
  • Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и закончатся 8 августа.
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