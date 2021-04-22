МОК запретил спортсменам проводить акцию в поддержку движения Black Lives Matter во время Олимпиады в Токио. Запрет политической, религиозной и расовой пропаганды на ОИ содержится в Олимпийской хартии.

В последнее время приверженцы движения BLM требовали пересмотр данного пункта, но Международный Олимпийский комитет оставил все в силе. По словам главы комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри, в ходе опроса среди более 3,5 тысячи атлетов 70% выступили против демонстрации и выражения взглядов во время соревнований. 67% опрошенных выступили против жестов на церемонии награждения. Комитет предупредил, что нарушивших запрет ждут санкции, но не уточнил, какие именно, сообщает Reuters

Олимпиада должна была состояться в Токио летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год.

Новая дата проведения Игр – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название «Токио-2020» решено не менять.

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