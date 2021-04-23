МОК официально утвердил замену гимну России на летних Олимпийских играх 2021 года в Токио и зимних ОИ-2022 в Пекине – в честь побед российских спортсменов будет звучать тема из первого концерта Петра Ильича Чайковского.

Несмотря на использование композиции на чемпионатах мира под эгидой ISU, решение удовлетворило не всех. Депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил в комментарии «Чемпионату»

«Все, что не гимн – не подходит. Гимн – торжественно, празднично и имеет прямое отношение к стране. Когда наш спортсмен будет стоять на пьедестале почета, два остальных спортсмена будут слушать свой гимн (не будут, так как гимн играется только в честь победителя – Eurosport), а он – песню балета или «Катюшу», или не дай бог чечетку – это все унижает. В первую очередь унижает достоинство спортсмена и страны.

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Но другого выхода у нас нет, суд это принял, а наши чиновники обделались. Они ничего не смогли сделать за столько лет борьбы с допингом и скандалами. Что согласовали нам, то и согласовали. Для нас главное – участие и хороший результат, а какая там будет мелодия играть, просто плевать, хоть с айфона включите. Главное – увидеть наших спортсменов на пьедестале почета».

Награждение Мишиной и Галлямова под Чайковского

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев, выступавший в паре с Ириной Родниной, предложил американцам заменить звезды на флаге мусульманскими полумесяцами.

«При чем здесь гимн? Вообще возмущает сам факт того, что политические решения распространяются на спорт. Какого хрена запрещают символику на форме и гимн?! Пьер де Кубертен перевернулся в гробу раз пять. Ерундой они занимаются, грубо говоря. Занимайтесь развитием спорта! Стреляют из пушки по воробьям – выдумывают то одно, то второе.

У каждой страны есть свой гимн. Я уважаю Петра Ильича Чайковского, но это неправомерный запрет. Мы прославляем свою страну под наш гимн. Завтра мне скажут поменять отчество, потому что у меня папа русский. С МОК надо было разговаривать намного жестче. У нас есть гимн! Пусть у американцев на флаге вместо звезд будет мусульманский полумесяц!» – цитирует Зайцева «Чемпионат»

На ближайших Олимпиадах российские спортсмены будут выступать без гимна и флага по решению ВАДА и CAS из-за многочисленных допинговых нарушений в прошлом.

Музыка Чайковского была трижды исполнена на ЧМ по фигурному катанию после побед Анны Щербаковой, Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Виктории Синициной/Никиты Кацалапова.

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