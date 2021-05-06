Участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио смогут привиться от коронавируса двумя видами вакцин – Pfizer и BioNTech.

«МОК и МПК работают с национальными олимпийскими и паралимпийскими комитетами, чтобы побудить их помочь своим спортсменам, официальным лицам и другим заинтересованным сторонам пройти вакцинацию в своих странах, прежде чем отправиться в Японию. Это делается не только для обеспечения безопасной среды во время Игр, но и из уважения к жителям Японии», – говорится в официальном заявлении на сайте МОК

Сообщается, что МОК подписал с компаниями Pfizer Inc. и BioNTech SE меморандум о взаимопонимании и предоставлении вакцины в рамках планов по обеспечению безопасности Олимпиады и Паралимпиады.

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Сроки Паралимпиады – с 24 августа по 5 сентября.

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