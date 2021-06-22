На Олимпиаде-2020 в Токио обсуждается возможность продажи алкогольных напитков на спортивных объектах во время соревнований. Решение может быть принято до конца текущей недели.

«По словам главы оргкомитета, сейчас изучается вопрос о том, разрешать ли продажу алкоголя на стадионах, Решение будет принято надлежащим образом», – ТАСС со ссылкой на Kyodo цитирует генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Алкоголь на трибунах продавливают производители спиртных напитков, попавшие в пул спонсоров олимпийского турнира.

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Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

По решению организаторов соревнований, они пройдут без иностранных зрителей, а заполняемость спортивных объектов не должна превышать 50%.

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