На Олимпиаде-2020 в Токио обсуждается возможность продажи алкогольных напитков на спортивных объектах во время соревнований. Решение может быть принято до конца текущей недели.
«По словам главы оргкомитета, сейчас изучается вопрос о том, разрешать ли продажу алкоголя на стадионах, Решение будет принято надлежащим образом», – ТАСС со ссылкой на Kyodo цитирует генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.
Алкоголь на трибунах продавливают производители спиртных напитков, попавшие в пул спонсоров олимпийского турнира.
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- Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- По решению организаторов соревнований, они пройдут без иностранных зрителей, а заполняемость спортивных объектов не должна превышать 50%.
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