Сборная России посетит молебен в храме Христа Спасителя перед отъездом на Олимпийские игры в Токио.
Богослужение, которое состоится 30 июня, возглавит председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. С российскими спортсменами храм посетит председатель ОКР Станислав Поздняков и другие спортивные чиновники, сообщает ТАСС.
  • Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
  • В Олимпиаде примет участие 355 спортсменов из России.
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