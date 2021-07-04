До церемонии открытия Олимпиады в Пекине остается чуть более полугода. Обычно спортсмены и болельщики ждут начала Игр с волнительным предвкушением, но на этот раз все не так радужно. Отношение Китая к правам человека провоцирует разговоры о дипломатическом бойкоте, крупные и влиятельные правозащитные организации, такие как Amnesty и Human Rights Watch, выражают обеспокоенность, а еще 180 других объединений рекомендуют спортсменам оставаться дома.

Пекин обвиняется в геноциде уйгурского народа: содержании тысяч людей в лагерях для интернированных, использовании подневольного труда, массовой слежке, намеренном уничтожении уйгурского наследия и проведении принудительной стерилизации. Китайские власти в ответ утверждают, что лагеря представляют из себя учебные центры, предназначенные для искоренения исламистского экстремизма и сепаратизма.

В Норвегии задаются вопросом: как должны вести себя спортсмены из демократического западного государства? Стоит ли им занять определенную позицию? Ведь у некоторых Олимпиада может быть единственной в жизни.

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«Мы всегда информируем действующих спортсменов и помогаем им получить знания об условиях в стране-хозяйке Игр, чтобы они могли составить собственное мнение и обнародовать его, если захотят. Но не менее важная часть свободы слова – право не заявлять ничего официально. Ожидается, что в подобных делах спортсмены возьмут на себя значительно большую ответственность, чем другие. Я не думаю, что это правильно», – высказался представитель Национального олимпийского комитета Туре Эвребё.

А что думают по этому поводу сами спортсмены? В частности, лыжники – одна из главных надежд Норвегии, чей вклад может принести стране победу в неофициальном медальном зачете Олимпиады. Ведь на прошедшем чемпионате мира в Оберстдорфе они выиграли девять гонок из 12.

Олимпийский чемпион Йоханнес Клебо раньше уже высказывался на тему необходимости обсуждения в национальной сборной возможности проведения Олимпийских игр в Пекине. Он снова повторил то же самое, считая проблему очень важной.

«Нам необходимо сесть и обсудить это с лыжной федерацией, которая должна принимать решения. Если Норвегия как нация считает, что это плохо, то нужно что-то с этим делать. Вероятно, мы получим больше информации и идей в ближайшие шесть месяцев. У меня есть определенное видение ситуации, но я пока не корреспондент в Китае. Грустно, если все так плохо», – сказал Клебо, которого также поддержал партнер по команде Синдре Скар.

Майкен Касперсен Фалла Фото: Imago

«Конечно, мы поддерживаем требования о соблюдении прав человека. Мы хотим, чтобы все происходило достойно. Но в то же время, как спортсменка я мало на что могу повлиять. Другие принимают решения о том, где нам соревноваться. Когда решение принято, мы в некотором смысле находимся внизу лестницы», – чувствует некое бессилие олимпийская чемпионка Майкен Касперсен Фалла, которая считает, что ей будет легче понять проблемы Китая, когда она получит лучшую основу для принятия решений. Она хочет больше знаний, но никакого бойкота.

«Я занимаюсь спортом и поверхностно знаю ситуацию в Китае. Прежде чем смогу принять какое-то решение, мне нужно получить больше знаний. Моя работа состоит в том, чтобы спортсмены выступали как можно лучше, и если есть вещи, которые не подходят для соревнований, то мы должны внимательно с этим ознакомиться. Мы начали изучать и продолжим осенью», – подытожил менеджер лыжной сборной Эспен Бьервиг, ссылаясь на информационную встречу, которую они провели с представителями Национального олимпийского комитета.

Пока никто не торопится с решением. Проходящие раз в четыре года Игры – слишком важные соревнования в карьере каждого спортсмена. Все как один обтекаемо обещают изучить вопрос, и вряд ли кто-то решит отказаться от олимпийской мечты лично из-за убеждений, хотя протестные настроения не стихают: летом в 50 городах по всему миру запланированы акции протеста, призывающие к массовому бойкоту зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Национальный олимпийский комитет Норвегии примет решение позже, и пока не прослеживается явных предпосылок к отказу норвежской команды от участия.

Эрлинг Холанн, сборная Норвегии Фото: Getty Images

Скорее всего ситуация отзеркалит произошедшее с бойкотом чемпионата мира по футболу, а он казался возможным. Риторика была похожей – нарушение прав человека. Норвежская футбольная ассоциация (NFF) отказалась бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре под давлением санкций от ФИФA.

Решение о бойкоте означало бы, что Норвегия не сможет завершить текущую квалификацию чемпионата мира и, вероятно, не будет допущена к участию в квалификации 2026 года из-за исключения из будущих турниров ФИФА. Помимо этого, за отказ от участия в чемпионате мира до его начала Норвегию бы ожидал штраф в размере 20 000 швейцарских франков, а во время – 40 000. Так что дальше разговоров и обсуждений дело не пошло, несмотря на то, что 50% норвежского населения по результатам опроса от Norstat поддерживало бойкот из-за смертей более 6500 рабочих на стройках спортивных объектов.

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