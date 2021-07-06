Официальный сайт ОКР опубликовал окончательный состав сборной России на летние Олимпийские игры. Игры в Токио посетят 335 спортсменов – 150 мужчин и 185 женщин.
Самая молодая спортсменка в составе национальной команды – 16-летняя гимнастка Виктория Листунова. Самая опытная – 56-летняя представительница конного спорта Инесса Меркулова. С полным списком спортсменов можно ознакомиться здесь.
- Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия будут нести фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.
- Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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