Обновлено 06/07/2021 в 15:15 GMT

Официальный сайт ОКР опубликовал окончательный состав сборной России на летние Олимпийские игры. Игры в Токио посетят 335 спортсменов – 150 мужчин и 185 женщин.

Самая молодая спортсменка в составе национальной команды – 16-летняя гимнастка Виктория Листунова. Самая опытная – 56-летняя представительница конного спорта Инесса Меркулова. С полным списком спортсменов можно ознакомиться здесь

Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия будут нести фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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