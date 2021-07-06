53-летняя японка пыталась потушить олимпийский огонь во время эстафеты. Женщина хотела погасить факел в знак протеста против проведения Олимпиады во время пандемии коронавируса.

Инцидент случился в городе Мито. Активистка дождалась, когда факелоносец подойдет как можно ближе, и принялась брызгать на пламя водой из игрушечного пистолета. В этот момент она выкрикивала фразу «Конец Олимпийским играм!» Вскоре женщину заметили представители полиции и арестовали. Пока неизвестно, какое наказание ей грозит, сообщает Vice

Олимпийские игры ОИ посетят 355 спортсменов из России. Самому опытному – 56 лет 5 ЧАСОВ НАЗАД

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Игры должны были состояться в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии.

Олимпийские игры Норвежские лыжники обсуждают бойкот Олимпиады. Что не так? 04/07/2021 В 08:00