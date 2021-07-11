Национальный олимпийский комитет Украины представил форму сборной, в которой спортсмены выйдут на церемонию открытия и закрытия Олимпиады в Токио. Вместе с олимпийцами форму примерил президент страны Владимир Зеленский.

Производителем формы стала компания Peak. Каждый спортсмен получит по 50 вещей.

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Украина отправит на Олимпиаду в Токио 153 спортсмена.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

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