Российские спортсмены получили инструктаж от ОКР о том, как стоит отвечать на спорные вопросы во время Олимпийских игр в Токио.
Комитет предупредил спортсменов, что при приближении Олимпиады им будет поступать больше запросов на комментарии и интервью с провокационным характером, которые могут поставить олимпийцев в неприятное положение. Сообщается, что если спортсмена спросят про Black Lives Matter, он должен объяснить журналисту, что отношение к такому движению – личное дело каждого, однако Олимпиада не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов.
В памятке ОКР подчеркнули, что вопросы Крыма и Донбасса обсуждать не надо, так как спорт должен оставаться вне политики. А на вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что он никогда в них не участвовал, а санкции против России должны комментировать те, кто их вводил. В Олимпийском комитете считают, что самый простой выход из ситуации – ответить «No comment». Инструкцию ОКР для спортсменов привели «Ведомости».
Токио-2020
Пандемия опять разбушевалась. Могут ли отменить Олимпиаду?
- Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.
- 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
Олимпийские игры
Президент Украины Зеленский показал форму сборной на Олимпиаде
Олимпийские игры
Олимпиада в Токио пройдет без зрителей