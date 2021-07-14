Российские спортсмены получили инструктаж от ОКР о том, как стоит отвечать на спорные вопросы во время Олимпийских игр в Токио.

Комитет предупредил спортсменов, что при приближении Олимпиады им будет поступать больше запросов на комментарии и интервью с провокационным характером, которые могут поставить олимпийцев в неприятное положение. Сообщается, что если спортсмена спросят про Black Lives Matter, он должен объяснить журналисту, что отношение к такому движению – личное дело каждого, однако Олимпиада не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов.

В памятке ОКР подчеркнули, что вопросы Крыма и Донбасса обсуждать не надо, так как спорт должен оставаться вне политики. А на вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что он никогда в них не участвовал, а санкции против России должны комментировать те, кто их вводил. В Олимпийском комитете считают, что самый простой выход из ситуации – ответить «No comment». Инструкцию ОКР для спортсменов привели «Ведомости»

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