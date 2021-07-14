Олимпийский комитет России (ОКР) представил талисманов сборной России на Олимпиаде в Токио – это Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

Впервые талисманов показала дизайн-студия Артемия Лебедева в 2019 году, которая и занималась их созданием. Но тогда имен у талисманов не было – спустя 2 года появились не только они, но и характеры. Вот как их описывает Олимпийский комитет России: «Мишка – настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. Кот достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть», – цитирует ОКР телеграм-канал РИА Новости

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Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на год.

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